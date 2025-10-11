No existe el matrimonio perfecto, esta es la esperanza de Amanda Manopo al casarse con Kenny Austin

Jacarta – un día especial para Amanda Manopo Y Kenny Austin Llegó el viernes 10 de octubre de 2025, cuando los dos se casaron oficialmente en un matrimonio íntimo y amoroso. Ubicada en The Langham Jakarta, la procesión de bendición y la recepción fueron cálidas, rodeadas de familiares y amigos más cercanos.

Aunque cada detalle parece perfecto, Amanda enfatizó que no busca la perfección en el matrimonio.

«Aunque ningún matrimonio es perfecto, nuestra esperanza es que podamos crecer, aprender, comprendernos, amarnos y cuidarnos unos a otros a la manera de Dios hasta que la muerte nos separe», dijo Amanda en la clausura del evento, citada en un comunicado de prensa. historia de novia, Sábado 11 de octubre de 2025.



Amanda Manopo y Kenny Austin. Foto : Instagram @thebridestory.

Su segunda boda tuvo lugar en The Hampton Garden, un área al aire libre de The Langham Jakarta que se transformó en un jardín sagrado decorado con flores blancas y con un encantador paisaje de la ciudad como telón de fondo.

Kenny lucía elegante con un traje blanco diseñado por Wong Hang Tailor, mientras que Amanda estaba deslumbrante con un vestido de encaje con silueta de sirena diseñado por Hian Tjen. Inspirado en el encanto clásico de Grace Kelly, este conjunto irradia una elegancia atemporal que se suma al carácter sagrado del momento en el que pronunciaron sus votos en el altar.

Se sabe que esta pareja se conoció por primera vez en 2018 a través de un proyecto de trabajo, antes de finalmente volver a trabajar juntos en 2024. A partir de ahí crecieron las semillas del amor.

«Teníamos confianza el uno en el otro porque nos sentíamos compatibles y ambos queríamos una relación seria. Kenny también me propuso matrimonio en privado, en un momento en el que estábamos solos nosotros dos, sin fotógrafos ni otras fiestas. Este fue un momento especial para mí porque en medio de nuestras ocupadas vidas, Kenny siempre intentaba hacer tiempo para mí», recordó Amanda.

Amanda Manopo también está agradecida porque muchas partes participaron para ayudarla a casarse. Manda también admitió que la boda se celebró según lo que ella había soñado.

«Nos sentimos muy ayudados porque todas las partes fueron muy profesionales. Gracias a Dios, hoy salió como lo soñamos», dijo Amanda agradecida.