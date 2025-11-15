No exigir derechos de los niños ni reconocimiento de los padres biológicos, esto es lo que Erika Carlina quiere de DJ Panda

Jacarta – Polémica entre Erika Carlina Y DJ Panda volvió a la atención pública después de que el abogado de Erika enfatizara que el informe presentado por su cliente a la policía de Metro Jaya no estaba relacionado con reclamos de derechos del niño o una solicitud de reconocimiento del padre biológico. Esta explicación se proporciona para aclarar varios problemas descabellados que se han desarrollado en las redes sociales.

El abogado de Erika afirmó firmemente que el informe debe entenderse en el contexto del derecho penal y no como un asunto personal como algunos piensan. ¡Vamos, desplázate más!

«Así que la interpretación que tenemos que explicar y enfatizar aquí es que la presencia de la víctima en la policía de Metro Jaya fue en el contexto de un presunto acto criminal, y no para pedir derechos civiles relacionados con la identidad del niño, el reconocimiento como padre biológico, etc., eso no es todo», dijo el abogado de Erika Carlina, Mohammad Faisal, en Yakarta, el viernes 14 de noviembre de 2025.

Esta explicación rechaza la noción de que Erika esté exigiendo ciertos derechos sobre el niño o buscando el reconocimiento de DJ Panda como padre biológico del niño.

Mohammad Faisal enfatizó que su principal objetivo es el proceso legal en curso.

«Necesitamos explicar esto para que no se convierta en un encuadre sesgado, para que el fondo de este problema se centre en el informe policial, no en cuestiones subjetivas del interesado», subrayó.

Según el equipo jurídico, los malentendidos que circulan en realidad hacen que el público ignore el núcleo del problema, es decir, el presunto acto delictivo que están investigando los investigadores.

Reiteraron que este caso no tuvo nada que ver con disputas personales, relaciones pasadas o la dinámica de los asuntos de los niños.

«Por lo tanto, se basa puramente en el presunto acto criminal según el artículo implementado por la policía de Metro Jaya», dijo.

Además, Erika Carlina también agregó que el informe presentado no forma parte de un esfuerzo por reclamar derechos civiles u otras solicitudes de carácter personal. Esto se enfatiza para que no surjan suposiciones falsas que puedan manchar el buen nombre de las partes interesadas.

«No en el ámbito del derecho civil… no es eso», añadió.