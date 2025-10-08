Estar en guerra con Gavin Adcock era una cosa. Pero ser atacado por algunos de sus propios fanáticos es otra cosa. Y entonces zach bryan ha aclarado, de alguna manera, sus intenciones con un fragmento de una canción que publicó en las redes sociales que contenía una línea sobre ICE, diciendo que “cuando escuches el resto de la canción, entenderás el contexto completo que afecta a ambos lados del pasillo”.

El intento de Bryan de decirles a sus seguidores que no estaba haciendo una declaración política partidista con la canción se produce a raíz de una avalancha de «fanáticos» que publicaron que ahora están listos para cancelar al cantautor. Muchos han publicado que incluso están dispuestos a «Dixie Chick», lo que equivaldría no sólo a abandonarlo sino a trabajar para arruinar su carrera. Incluso la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional intervinieron el martes sobre la cuestión parcial.

“Ver cuánta mierda se levantó no sólo me da vergüenza sino que me asusta un poco”, escribió el veterano de la Marina, quien ha afirmado en el pasado que no está en ninguno de los lados de la división política, y está tratando de reiterarlo ahora frente a una tormenta de fuego. «De izquierda o de derecha somos todos un solo pájaro y estadounidenses. Para ser claros, no estoy en ninguno de estos lados radicales», dijo.

El alboroto comenzó de nuevo cuando un fragmento de audio de un verso de una canción sin nombre comenzó a circular, tanto en versión eléctrica como acústica. No todas las letras eran completamente legibles, ni estaba claro si la canción estaba destinada a ser desde el punto de vista de Bryan o una de sus canciones basadas en personajes. Lo que estaba claro, sin embargo, era que incluía la frase “ICE va a derribar tu puerta” y tenía como título “el desvanecimiento del rojo, el blanco y el azul”, líneas que molestaron profundamente a muchos de la derecha, que no estaban dispuestos a esperar a escuchar la melodía completa antes de opinar con indignación.

Bryan publicó su primer mensaje con el encabezado: “Por favor, lee esto”.

“Escribí esta canción hace meses”, comenzó. «Publiqué esta canción hace tres meses como un fragmento. Esto muestra cuán divisiva puede ser una narrativa cuando se nos mete en la garganta a través de las redes sociales. Esta canción trata sobre cuánto amo a este país y a todos en él más que nada. Cuando escuches el resto de la canción, entenderás el contexto completo que golpea a ambos lados del pasillo. Todos usando esto ahora como arma solo están demostrando cuán devastadoramente divididos estamos todos. Necesitamos encontrar el camino de regreso».

Continuó: «Serví a este país, amo este país y la canción en sí trata sobre todos nosotros saliendo de este espacio dividido. No estaba hablando como un político o un imbécil mayor que tú, solo un hombre de 29 años que está tan confundido como todos los demás. Ver cuánta mierda provocó no solo me avergüenza sino que me asusta. De izquierda o de derecha, todos somos un solo pájaro y estadounidenses. Para ser claro, no estoy en ninguno de estos lados radicales. a todos aquellos Estoy decepcionado de mí en ambos lados de lo que sea que creas, solo sé que yo también estoy haciendo lo mejor que puedo y todos decimos cosas que a veces se malinterpretan”.

Concluyó este primer mensaje con una nota alegre: «¡¡¡Que todos tengan un gran día y los amo a todos y cada uno de ustedes!!!»

En una publicación de seguimiento en sus Historias de Instagram, Bryan agregó: «Los últimos meses de mi vida he sido examinado por más personas de las que jamás creí posible. Siento que he hecho todo lo posible en muchas maneras y ya es muy difícil ver dónde estoy. Me he estado cayendo por un acantilado mientras intentaba que me crecieran alas al mismo tiempo.

«Estoy MUY orgulloso de haber servido en un país donde todos podemos hablar libremente y conversar entre nosotros sin que nos engañen o acosen en Internet o algo peor; ¡la violencia y la angustia que hemos enfrentado en los últimos meses!» concluyó. «¡Dios te acompañe, hijos, estoy fuera!»

(Su referencia de haber recibido otro escrutinio en los últimos meses probablemente se refiere a su enemistad con el cantante de country Adcock. Se mostró un video de Bryan escalando una cerca en un festival de música al que ambos asistían para tratar de llegar a Adcock y siendo retenido por guardias de seguridad.)

El furor por la letra llevó a la subsecretaria de asuntos públicos del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, a emitir un comunicado reprendiendo a Bryan: «Quédate con ‘Pink Skies'», dijo, refiriéndose a una exitosa balada sobre miembros de la familia que se reúnen para un funeral.

Más tarde, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, criticó a Bryan con una publicación social que mezclaba media docena de títulos de sus canciones: «Mientras Zach Bryan quiere abrir las puertas a los criminales extranjeros ilegales y ha condenado a los heroicos agentes de ICE, Algo en la naranja me dice que la mayoría de los estadounidenses no están de acuerdo con él y apoyan el gran renacimiento estadounidense del presidente Trump. ¡Buena suerte, Zach!».

Se dice que Bryan tiene un nuevo álbum en proceso que presumiblemente incluirá la nueva canción en su totalidad, pero no se ha anunciado una fecha de lanzamiento.

En el pasado, mientras pregonaba su buena fe no partidista, el cantante elogió al presidente Donald J. Trump, después del intento de asesinato del otoño pasado durante la campaña electoral. «No apoyo a Trump ni a Biden», dijo Bryan en una publicación de video en Instagram, «pero el hombre recibió un disparo en la oreja, en la cabeza, como quieran llamarlo. Y luego: ¡golpe de puños en el aire! ¡Eso es enfermizo, amigo!».

Una respuesta típica al fragmento de la nueva canción de Bryan provino del comentarista de MAGA que se describe a sí mismo como «Catturd», quien publicó que la canción era un «Ave María desesperada» de Bryan, cuya «no carrera está en el baño».

Bryan ha vendido el equivalente a 30 millones de unidades sólo en Estados Unidos, según la RIAA, ha acumulado más de 16 mil millones de reproducciones en Spotify y estableció el mes pasado un récord para el concierto con mayor venta de entradas en la historia de Estados Unidos, atrayendo a más de 112.000 fanáticos al Michigan Stadium.