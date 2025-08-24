No estoy emocionado de comprar casas de sangría usando una hipoteca, esta es la forma

Yakarta, Viva – Comprar la primera casa en el rango de cientos de millones a mil millones ahora es un gran desafío para la clase media urbana. El proceso no solo requiere un compromiso financiero a largo plazo, sino que también implica muchas consideraciones.

Además, con una ubicación estratégica limitada y el riesgo de comprar casas de sangría, que van desde retrasos en el desarrollo, diferentes especificaciones de los ofrecidos, problemas de legalidad, ausencia de garantía de calidad para hacer candidatos comprador cada vez más escéptico para comprar una casa.

Además de estas consideraciones, el poder adquisitivo de las personas también está deprimido por la tendencia de aumento precio propiedad. Residencia en Índice de precios de propiedad residencial (IHPP) 2024 Publicado por la Agencia Central de Estadísticas, el precio de la propiedad residencial nacional en marzo de 2024 aumentó un 2,76 por ciento en comparación con marzo de 2023.

El aumento en los precios de la vivienda se registró en 2.97 por ciento, con los detalles de los grupos cercados aumentaron un 3,07 por ciento, los grupos sin cercas aumentaron un 4,83 por ciento y el no clúster aumentó un 1.03 por ciento. Este aumento hace que la casa en el segmento medio sea cada vez más difícil de alcanzar por el primer comprador.

Responda este desafío, la empresa proptech Lo que se estableció en 2017, Gethome, enfatizó que no solo construye una casa, sino que también presenta un ecosistema residencial moderno que combina el diseño, la calidad del edificio y la tecnología de aplicaciones. A través de esta función digital, los compradores pueden conectarse directamente a sus unidades de origen, desde monitorear el progreso del desarrollo hasta la gestión de las necesidades posregionales.

«Para la mayoría de las personas, la casa es el mayor gasto en la vida y requiere un compromiso a largo plazo. Especialmente con el precio de la propiedad que a menudo aumenta cada año», dijo Ibnu Abdul Aziz, CEO Gethome, citado a partir de su declaración el sábado 24 de agosto de 2025.

Esta subsidiaria de Propertree Group se centra en el desarrollo de la ocupación en áreas en desarrollo como Depok, Cibubur y Jatisampurna Bekasi. A través de la aplicación Gethome, los propietarios se pueden conectar directamente con sus unidades, desde monitorear el progreso del desarrollo, la renovación, hasta la gestión de las necesidades posregionales, como el pago de las contribuciones de mantenimiento ambiental (IPL).



Ilustración del crecimiento económico/de propiedad.

«Los compradores tienen el derecho de obtener certeza, seguridad y la mejor calidad desde el primer día. A través de la tecnología Gethome, nos aseguramos de que cada consumidor pueda monitorear el progreso del desarrollo directamente y elegir el esquema de pago que mejor se adapte a sus necesidades», dijo.

También afirmó que Gethome acompañó a los compradores de viviendas que a menudo experimentan un proceso largo y complejo al proporcionar educación sobre la selección de casas, calidad de los materiales de construcción, para la renovación de rutina relacionada con el progreso del desarrollo. Los compradores también pueden aprovechar las instalaciones de diseño personalizadas, donde pueden consultar sin el costo de diseñar el diseño del hogar según sea necesario desde el principio.

«Este enfoque ayuda a los residentes a obtener una casa que realmente está de acuerdo con su estilo de vida, al tiempo que reduce las necesidades de grandes renovaciones en el futuro que generalmente cuesta mucho.

En términos de pago, Gethome ofrece varias opciones, que van desde el pago completo (Dinero en efectivo), cuotas graduales hasta 24 veces sin intereses directos para los desarrolladores, a los esquemas de hipotecas convencionales y de la sharia a través de bancos socios de confianza. Esta flexibilidad está diseñada para adaptarse al plan financiero de cada comprador, tanto aquellos que desean pagar más rápido como aquellos que esperan el proceso de aprobación de KPR.



Ilustración de la exposición de propiedades.

Hasta ahora, Gethome ha logrado más de 10 proyectos y está trabajando con más de 5 bancos principales en Indonesia. Algunos de los proyectos superiores incluyen. Con este modelo, Gethome no solo vende casas, sino que proporciona una sensación de seguridad, un valor de inversión a largo plazo y una experiencia mínima de compra de estrés.

«En el futuro, esperamos que Gethome pueda estar presente en más ciudades de Indonesia, para que más personas puedan sentir los beneficios del proceso de compra de una casa segura, transparente y asequible. Con la consistencia en la presentación de características y servicios que son relevantes para las necesidades de los compradores, queremos garantizar que Gethome sea siempre la referencia para aquellos que buscan residencias soñadas, concluyó Ibnu.