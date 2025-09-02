No estoy de acuerdo con los salarios y los beneficios de los miembros de DPR a aumentar

VIVA – Vas a Nuevamente reveló su disculpa después del video viral que se vio bailando en la sesión anual del MPR hace algún tiempo. Como ser humano ordinario, Uya reconoció sus errores y prometió ser una mejor persona.

Incluso los miembros no activos del Parlamento Indonesio de la Facción del Partido Nacional del Mandato (PAN) también le pidieron al equipo de medios que supervisara sus movimientos como miembros del Consejo.

«Pido disculpas profusamente si, sincero, mi corazón es tan profundo como el más profundo si el baile duele o hiere los sentimientos de la gente. Me disculpo por el corazón más profundo, soy un ser humano común. 2025.

Mientras tanto, relacionado con el tema de los aumentos y beneficios salariales para los miembros de la junta que fueron el comienzo de la ira del público. El propio Uya admitió que no estaba de acuerdo con el aumento salarial propuesto.

«Cuando me piden, no estoy de acuerdo en mi opinión que no deba hacer», dijo.

Por un lado, durante menos de un año como miembro del Consejo, nunca ha oído hablar de un problema o discurso sobre el aumento salarial de los miembros del DPR.

«Pero que yo sepa, que yo sepa durante unos meses, fui nombrado miembro de la Cámara de Representantes, nunca he oído hablar del aumento salarial», dijo.

Uya Kuya también afirmó respaldar la decisión de evaluar el dinero de la asignación de trabajo del DPR. Afirmó estar más enfocado en llevar a cabo sus deberes y responsabilidades con la comunidad en su distrito electoral y al pueblo indonesio como miembro del consejo.

«Si de hecho se deben evaluar los beneficios adjuntos a los miembros del Parlamento Indonesio, deben derivarse o lo que sea que apoyo, apoyo, por favor, claramente un DPR, hablamos de no ser una política de asignaciones o salarios, pero qué responsabilidades deben hacer la comunidad, cualquiera que sea el salario, sí, hagamos las responsabilidades de cada uno en el DPR de las personas en sus distritos electorales o las personas indonesianas», continúa.

Uya Kuya también enfatizó que más tarde el rendimiento seguiría siendo máximo a pesar de la cancelación de aumentos salariales o asignaciones para los miembros de la junta.

«Dios quiera, no (afectando la actuación en el DPR). Dios desee, es seguro», continuó.