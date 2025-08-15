No estoy al tanto, al escuchar nuestra voz, inmediatamente intentamos despertar y sonreír.

Yakarta, Viva – La triste noticia envolvió el mundo del entretenimiento indonesio. Presentador y comediante MPOK ALPA Murió el viernes por la mañana 15 de agosto de 2025, después de tres años de cáncer, había mantenido un secreto de muchas personas. Esto fue revelado directamente por su colega cercano, Raffi Ahmad, en el For Pagi (FYP) en la televisión.

«Hasta ahora, no quiere molestarse, por lo que siempre confía en el cáncer», dijo Raffi, citado VIVA.

De acuerdo a Irfan hakimMPOK ALPA exhaló el último a las 08.15 WIB.



Retrato de MPOK Alpa en el hospital

Raffi Ahmad también entregó oraciones y disculpas al público en nombre del difunto. También rezó para que la familia dejada se le diera fortaleza.

«Si hay errores intencionales o involuntarios, ore para que la fallecida Nina o MPOK ALPA sea aceptada a la vista de Allah SWT y la familia que queda atrás también se le da fortaleza, porque este Alpa es una buena persona, tal vez Allah llame rápidamente porque es una pena con MPOK ALPA», dijo.

Irfan Hakim también recordó a MPOK ALPA como una figura que siempre era profesional, a pesar de que estaba luchando contra la enfermedad.

«Así que MPOK nunca quiere parecer enfermo. Recuerda que no disparamos fuera del tema de la playa, simplemente tratamiento, dijo que ‘Auw A estaba muy enfermo’ estaba enfermo, pero cuando la cámara estaba encendida no quería parecer enfermo en absoluto.

El recuerdo más impreso para Irfan es el último momento en visitar MPOK ALPA en el hospital.

«Al igual que en la foto (en la sala de tratamiento) fue cuando llegamos en ese momento, la condición estaba inconsciente, al escuchar nuestra voz trató de levantarse y sonreír. ¿Ayer la última vez allí, inicialmente la videollamada fue difícil de comer, ofrecí ‘mpok quería plátanos fritos o no?’ Lo ofrecí, yo y MPOK Alpa, tanto como los plátanos fritos, el que ‘quiere’ «, dijo Irfan.

«Vine con plátanos fritos, lo que no era muy consciente, pero sonriendo, a pesar de que finalmente no se comieron plátanos fritos, dijo ‘sí, comido más tarde, sí’. Esa tarde realmente se redujo, cuando visitamos, quería despedirme hasta que el agarre ‘vamos a MPOK y este Irfan y un Raffi siempre allí, vamos a trabajar en el trabajo’, continuó.

Al final, Irfan también solicitó la mejor oración para los fallecidos.

«Lo siento, si MPOK duele o hay un error, pedir perdón, con suerte el fallecido puede ser un lugar a la vista de Allah SWT, con suerte será un aborto del pecado», dijo lleno de emoción.