





Honestamente, simplemente no lo entiendo. Nuestros muchachos han crecido jugando principalmente formatos más cortos en campos llanos. Eso te vuelve complaciente, tanto mental como en términos de habilidades. Por lo tanto, no sorprende que tengan dificultades cuando la pelota se balancea en Inglaterra o rebota en Australia. Pero ahora, están teniendo dificultades incluso en las pistas de giro en casa, campos que deberían controlar. Perder ante los dos hilanderos de Sudáfrica mientras perseguía sólo 120 en el tercer día es más que impactante. ¿Y la ironía? Esos hilanderos prácticamente aprendieron su arte de los entrenadores indios.

Para mí, en el momento en que los bateadores ven a los defensores cercanos, la presión los afecta. Ya no están acostumbrados a esa intensidad porque el cricket T20 no desafía tu defensa de la misma manera. Si a eso le sumamos el hecho de que muchos jugadores apenas juegan al cricket nacional ahora, se pierde la dureza que sólo enseñan esos campos difíciles.

Recuerdo cómo se preparaban los grandes. Antes de la gira por Inglaterra de 1990, Sachin Tendulkar Me llamaron al campo del RCF porque el campo tenía césped y rebote. Traje siete u ocho marcapasos. Bateó durante dos horas todos los días. Eso es hambre. Eso es preparación. ¿Por qué los jugadores de hoy no pueden mostrar ni la mitad de esa actitud?

¿Y no estamos aprendiendo de los errores del pasado? Nueva Zelanda nos goleó no hace mucho en nuestro propio patio trasero. Sin embargo, repetimos los mismos errores. Muestra claramente una mala comprensión de las habilidades de nuestros jugadores actuales. Para un entrenador en jefe y un entrenador de bateo, eso es inaceptable. Como entrenador, creo que cualquier entrenador que haya trabajado durante años debería conocer las fortalezas, debilidades y la mentalidad de su equipo al dedillo. Todavía no sabemos quién está listo para ponerse en el lugar de Rohit Sharma y Virat Kohliquienes, en mi opinión, fueron trasladados demasiado rápido. Los jóvenes deben ser educados en torno a los mayores, no a costa de ellos.

Cuatro hilanderos, un gran error

Luego vino el mayor error: jugar cuatro ruletas cuando el oponente sólo tenía dos. Mostró una completa confusión sobre quién era en realidad el principal hilandero atacante. E, irónicamente, los marcapasos de ambos lados tomaron los terrenos cruciales.

Incluso el orden de bateo mostró una falta de comprensión del juego. Dhruv Jurel, elegido por su forma, fue enviado al puesto número 7. Si realmente estuviéramos buscando campos, deberíamos haber considerado a jugadores como Karun Nair o Sarfaraz Khan, que conocen estas complicadas pistas al dedillo. Sai Sudharsanpreparado como reemplazo de los grandes del cricket de prueba, se quedó fuera para colocar una cuarta ruleta. Alguien como Axar Patel o Kuldeep Yadav podrían haber dejado paso.

Washington Sundar me impresionó. Batear en el puesto 3 fue una buena jugada. También debería haber sido el tercer hilandero, pero lanzó solo uno. Recuerdo a Washington a los 18 años, durante mis días en la NCA. Lo empujé a batear en el puesto número 3 en un torneo de la NCA y anotó trescientos en cuatro juegos. Entonces le dije: “Un día, batearás con el número 3 de la India en el cricket de prueba” porque tenía técnica, temperamento y, lo más importante, hambre. En Calcuta, aprendió rápidamente al observar la valiente defensa de Temba Bavuma y las entradas de KL Rahul. Confió en su técnica, algo que la mayoría de los demás no lograron. Excepto, por supuesto, Ravindra Jadeja, quien una vez más hizo retroceder al equipo con el bate y la pelota.

La estrategia general de la India fue débil. En un campo como ese, un extremo debe estar atado por un lanzador defensivo, y el otro debe atacar en ráfagas cortas y bruscas: Jasprit Bumrah, Mohammed SirajKuldeep Yadav, Jadeja. Así es como se genera presión.

Acerca de nuestro personal de soporte… bueno, Morne Morkel no puede enseñar nada nuevo a los hilanderos indios. Y cuanto menos se hable del entrenador de bateo, mejor. El BCCI debe asumir la responsabilidad de nombrar personal de apoyo que parezca más interesado en mantener sus puestos seguros que en contribuir.

Para crédito de Gautam Gambhir, aceptó la responsabilidad por el tornero en lugar de culpar al lanzamiento: políticamente correcto, tal vez no del todo exacto. El presidente de la CAB, Sourav Ganguly, actuó rápidamente para proteger el campo de las críticas y también destacó el caso de Mohammed Shami. Y estoy totalmente de acuerdo. Shami merece una despedida digna y ha demostrado su forma a nivel nacional. cricket.

La máxima puntuación para Bavuma

Finalmente, la máxima puntuación para Bavuma. Su bateo fue una clase magistral de determinación y paciencia. SudáfricaEl personaje secundario de Simon Harmer también fue brillante: inteligente, sutil, siempre un paso por delante. La forma en que atrapó a Pant fue un libro de texto: cambiar la línea hacia el muñón, atraerlo hacia el otro lado y luego lanzar la pelota más lenta y tentadora en la pierna media. Pant lo empujó y atraparlo fue fácil.

A veces las respuestas son simples: preparación. Paciencia. Hambre. Aprendiendo de los errores. Lamentablemente, eso es exactamente lo que falta ahora. India estaba en la cima del mundo del cricket, pero estamos dejando escapar las riendas.

El autor formó parte del equipo indio que ganó la Copa del Mundo ODI en 1983.





