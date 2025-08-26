¡No está dispuesto a retirarse! 7 Los aviones de combate más antiguos del mundo que aún están activos en servicio en 2025

Yakarta, Viva – Aunque la tecnología de aviación militar continúa disparando, un número avión de combate El clásico diseñado hace décadas todavía se confiaba hoy.

La dureza de diseño, las actualizaciones tecnológicas y los roles tácticos que siguen siendo relevantes los hacen sobrevivir en el cielo incluso hasta 2025.

Reportado VIVA de Wionews, Esto es siete el avión de combate más antiguo Que todavía es utilizado activamente por varios países, que van desde el legendario MIG-21 hasta los sobrevivientes de ala de swing SU-22.

1. MIG-21-Supersonic Hardworking

Se emitió por primera vez en 1955 y funcionó oficialmente en 1959, el MIG-21 hecho por Soviet se convirtió en un ícono de la Guerra Aérea de la época La Guerra Fría. Delta Slim Wings, acelera a Mach 2, y los bajos costos operativos lo convierten en la columna vertebral de muchas fuerzas aéreas.

India, Croacia, hasta que varios países africanos aún lo operan. Incluso la Fuerza Aérea de la India había ganado una victoria importante con MIG-21 en la Guerra de Indo-Pakistán de 1971. Aunque se ha modernizado repetidamente, India planea retirar su antigua flota en septiembre de 2025.

2. Northrop F-5-llame y multipropósito

Lanzado a principios de la década de 1960, el F-5 Freedom Fighter y su sucesor F-5E Tiger II todavía estaban activos en Brasil, Taiwán y Túnez. Se sabe que este jet liviano hecho por nosotros es ágil, confiable y fácil de cuidar.

Aunque la capacidad de carga y el alcance son limitados, los F-5 todavía son elegidos por muchos países porque es barato. También se usa a menudo como avión de entrenamiento o aeronave agresor en entrenamiento de combate.

3. F-4 Phantom Ii-I-Versatile Legend

Introducido en 1960, McDonnell Douglas F-4 Phantom II fue una vez la estrella de la guerra vietnamita. Este avión de doble motor puede transportar hasta 8,400 kg de armas, lo que lo convierte en uno de los aviones de combate con la mayor capacidad de carga de su tiempo.

Hasta ahora, Phantom todavía está volando con Irán, Turquía y Corea del Sur en la versión moderna del sistema de radar y de guerra electrónica. Su papel ahora está más centrado en el reconocimiento y la misión especial.

4. Mirage III – Delta Wing Pioneer

Mirage III hecho por Dassault France comenzó a operar en 1961 y todavía está activo en Pakistán y Argentina. El ala delta típica ofrece ventajas en la aceleración de alta velocidad y escalada.

Este avión fue famoso en la guerra de seis días de 1967, cuando el piloto israelí ganó muchas victorias aéreas con Mirage III. Con la aviónica moderna y la nueva integración de armas, este avión aún puede llevar a cabo misiones limitadas hasta ahora.

5. Chengdu J-7-Mig-21 Clonación de China

Construido basado en el diseño MIG-21, Chengdu J-7 voló por primera vez en la década de 1960. Este avión todavía es utilizado por la Fuerza Aérea China en el papel secundario, incluidos el entrenamiento y las patrullas fronterizas.

Aunque el alcance y la capacidad de su radar son limitados, J-7 todavía tiene una velocidad confiable. Además, la variante de exportación fue utilizada por varios países en desarrollo como una opción de combate barata.

6. Sukhoi SU-22-Swing Survivors

La versión de exportación del SU-17, el debut en aviones de combate SU-22 en 1970 con un diseño flexible de ala de swing. El ala de esta variable le da la capacidad de despegar a corto plazo y alta velocidad en el aire.

Hasta ahora, Polonia y Siria todavía están operando SU-22, especialmente para las misiones de ataque terrestre. La resistencia del marco y la gran capacidad de carga lo mantienen relevante como avión de ataque.

7. MIG-23 RELIGIÓN DE LA GUERRA COLDA

El flogger MIG-23 voló por primera vez en 1967. Este chorro soviético ofrece un radar sofisticado en su diseño de tiempo y ala de swing para expandir el alcance y aumentar la velocidad.

Aunque la mayoría de los países lo han retirado, MIG-23 todavía se usa limitado en Siria y Angola. Anteriormente temía como un avión interceptor de alta velocidad, ahora su papel ha sobrevivido más en las misiones de defensa.