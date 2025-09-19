No está dispuesto a heredar miles de metros, Ashanty: inicialmente quería hacer una base

DePok, Viva – Ceniza En medio de enfrentar problemas complicados relacionados con la tierra del patrimonio de su padre en el área de Cinangka, DePok. La tierra que se dice que alcanza miles de metros resultó tener dos certificados diferentes, por lo que ahora se incluye en el vórtice de la disputa.

El problema es empeorar después de que otras partes que también afirman ser el propietario legal realmente venden la tierra al desarrollador de viviendas. De hecho, la familia Ashanty ha preparado un plan noble para administrar la tierra. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Inicialmente estábamos aquí para hacer una base porque queríamos hacer una base y arriba con mamá queriendo hacer para su hijo, casas pequeñas», dijo Ashanty en Cinangka, DePok, jueves 18 de septiembre de 2025.

Recuerdos de la infancia

Para la esposa de Anang Hermansyah, la lucha por mantener tierras no es solo un asuntos de activos. Hay un vínculo emocional que lo hace no estar dispuesto a dejarlo ir. Ashanty recordó, ahí es donde solía pasar tiempo con su ocupado padre.

«Entonces, cuando era niño porque si me encuentro con mi padre es difícil, me invitaron a pescar aquí. Más tarde, el resultado fue un Saung, se le pidió que quemara», dijo la madre de Arsy Hermansyah.

Desarrollador oponente

Ashanty afirmó haber intentado tomar un camino pacífico con aquellos que ahora reclaman la tierra. Pero sus esfuerzos no fueron atendidos.

«Me había conocido, así que lo conocí, sí, esto está buscando la mejor solución. Bueno, ¿qué es, el punto es que este es nuestro derecho y ya lo sabes, pero aún así construyes en mi opinión que no tienes buenas intenciones», dijo decepcionado?

Hasta el día de hoy, la comunicación con el desarrollador se estancó. De hecho, la explicación de la persona que vende la tierra es aún más confusa.

«Y fue ignorado hasta ahora. Como evitar o cualquier cosa», dijo.

«De hecho, el padre que vende a este desarrollador que dice que no se ha pagado así como este. Sí, no sabemos cuál es el correcto cuál está mal», agregó Ashanty renunciado renuncia.