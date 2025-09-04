No está claro ver la cola de gases lacrimógenos, Kompol Cosmas le dijo a Bripka Rohmat ‘hacia adelante’ a Lindas Ojol

Yakarta, Viva – La sesión del Código Nacional del Código de Código de Ética (KKEP) reveló los hechos sorprendentes sobre la tragedia de la muerte de un taxista de motocicletas en línea, Affan kurniawanquien fue atropellado por vehículos tácticos (Rantis) Brote Durante la manifestación frente al Parlamento Indonesio, el 28 de agosto de 2025, que condujo al caos.

Leer también: Miserable después de ser demócrata 7 años, la declaración completa del conductor Rantis Brimob Pelindas affan Kurniawan se sorprenderá



Asamblea Llama a Bripka Rohmat, el conductor de Rantis, solo corriendo dominio El jefe, Kompol Cosmas kaju gae. En ese momento, se dijo que Cosmas había ordenado al vehículo que avanzara a pesar de que la situación era caótica en medio de la multitud.

«Se sospecha que otro factor de los infractores solo realiza órdenes de sus superiores Kompol Cosmas Kaju Gae para avanzar. Como subordinados realizó órdenes por la razón no a su propia voluntad», dijo el panel de jueces de la sesión de Kkep, jueves 4 de septiembre de 2025.

Leer también: Conductor de Rantis Brimob que Ojol Affan fue sentenciado a 7 años, ¿qué significa eso?





Comandante del Batallón (Danyon) Regimiento 4 Korbrimob, Kompol Cosmas Kaju Gae

No solo eso, Bripka Rohmat también se menciona en una condición ideal. Estaba expuesto a gases lacrimógenos mientras conducía rantis. Sus ojos se borraron, doloridos, además de lluvia de piedras, petardos y madera dirigida al vehículo.

Leer también: La respuesta de Dudung después de que los miembros de Bais supuestamente fueron arrestados durante la manifestación



«Cuando el incidente de UNRAS el 29 de agosto de 2025, se sospechaba que los infractores estaban expuestos a gases lacrimógenos. De modo que los ojos sospechaban de infractores y no podían ver claramente y la existencia de piedra, petardos y madera hacia el automóvil», dijo.

Aun así, la Asamblea finalmente continuó sentenciando sanciones éticas en forma de mutaciones de degradación durante siete años contra Bripka Rohmat. Prácticamente, esta sanción se aplicará hasta la jubilación.

Mientras tanto, Kompol Cosmas Kaju Gae, quien dio la orden de ‘Orden’ avanzada ‘era aún más pesada para su destino. Ha sido sentenciado al despido del no respeto (PTDH) porque se considera no profesional para asegurar una manifestación para causar víctimas.

Durante el juicio, también se presentaron seis testigos que participaron en Rantis. Son Aipda MR, Bripka R, Brigadier DS, Bripda M, Baraka Y y Baraka Jeb.

Este caso ahora es un foco de atención del público, especialmente después del reconocimiento de Bripka Rohmad de que solo llevó a cabo las órdenes del liderazgo en medio de una situación caótica.