¡No esperes a romperte! Conozca el momento adecuado para cambiar los neumáticos del automóvil

Jacarta – Prohibición móvil Es uno de los componentes más vitales porque está directamente relacionado con la superficie de la carretera. El estado de los neumáticos que ya no son aptos para su uso puede afectar al confort, la estabilidad y la seguridad en la conducción.

Desafortunadamente, muchos conductores todavía posponen el cambio de neumáticos porque «aún tienen buen aspecto», aunque su función ya no sea óptima.



Ilustración de un problema con un neumático de coche.

Agar riesgo Los accidentes se pueden minimizar, lo cual es importante para los propietarios. vehículo Para entender cuándo se deben usar los neumáticos de los automóviles. reemplazado y reconocer las señales temprano.

El importante papel de los neumáticos en la conducción

Los neumáticos funcionan para soportar el peso del vehículo, mantener la tracción en la carretera y ayudar al sistema de frenos a funcionar de manera óptima.

Los neumáticos gastados o dañados pueden dificultar el control del coche, especialmente cuando llueve, gira o frena bruscamente. Por lo tanto, es necesario comprobar periódicamente el estado de los neumáticos.

Señales de que es necesario cambiar los neumáticos del coche

El siguiente VIVA resume el martes 6 de enero de 2026 varios indicadores principales que indican que es hora de reemplazar los neumáticos:

1. Los neumáticos son demasiado viejos.

En general, se recomienda reemplazar los neumáticos de los automóviles cada 3 a 5 años, incluso si se usan raramente. Con el tiempo, los materiales goma Se endurecerá y perderá elasticidad, haciéndolo susceptible a agrietarse y peligroso cuando se usa a altas velocidades.

2. Adelgazamiento de la banda de rodadura de los neumáticos

El espesor de la banda de rodadura de los neumáticos influye en gran medida en la tracción. Si la banda de rodadura del neumático ha alcanzado el límite del indicador de desgaste de la banda de rodadura (TWI) o es inferior a 1,6 mm, la capacidad del neumático para agarrarse a la carretera, especialmente en condiciones húmedas, disminuirá drásticamente y aumentará el riesgo de resbalones.

3. El kilometraje ya es alto

Los neumáticos generalmente están diseñados para durar entre 40.000 y 50.000 kilómetros, según el tipo y su uso. Si el kilometraje se acerca o excede esta cifra, se recomienda encarecidamente reemplazar los neumáticos incluso si la apariencia exterior todavía se ve bien.

4. Aparecen grumos o grietas

Los golpes en la pared del neumático indican daños estructurales internos, que pueden provocar que el neumático explote repentinamente. Las pequeñas grietas en la superficie del neumático también indican que el caucho se ha debilitado y no es seguro usarlo.

5. Los neumáticos suelen tener fugas y están parchados

Los neumáticos que se parchean con demasiada frecuencia, especialmente en diferentes áreas, experimentarán una disminución de su resistencia. Esta condición aumenta el riesgo de fugas repetidas y hace que el neumático ya no sea seguro para un uso prolongado.