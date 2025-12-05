¡No es una prueba, es un castigo por la traición!

Jacarta – Insanul Fahmi fue a Tierra Santa para realizar la Umrah en medio de la polémica matrimonial en serie con Inara Rusli. En su última subida a Instagram, Insanul Fahmi compartió una foto muy solemne frente a la Kaaba.

El padre de un niño parecía querer mostrar su fe en medio de los problemas con los matrimonios no registrados y las acusaciones de un romance con Inara Rusli. ¡Vamos, desplázate más!

«Hasbunallah wani’mal diputado», escribió Insanul Fahmi en Instagram, citado el viernes 5 de diciembre de 2025.

Insanul Fahmi también escribió una oración en la que espera que Allah SWT siempre dé fuerza y ​​tranquilidad a todos los que están siendo probados.

Esto sugiere que siente que se enfrenta a una lluvia y espera encontrar la fuerza para superarla.

«Que Dios dé fuerza, perseverancia y tranquilidad a todos los que están siendo puestos a prueba», dijo Insanul Fahmi.

Insanul Fahmi también escribió una oración y esperaba que cada lágrima que derramara fuera reemplazada por paz y que las dificultades que estaba experimentando encontraran una salida. Insanul Fahmi también se refirió al sentimiento de pérdida y espera obtener una mejor compensación pronto.

«Que cada lágrima sea reemplazada por paz, que cada dificultad tenga una solución y que cada pérdida sea reemplazada por algo mucho mejor», escribió Insanul Fahmi.

«Alá es Omnisciente y Fortalecedor, que Su misericordia nos cubra a todos en cada paso», continuó.

Desafortunadamente, Insanul Fahmi cerró la columna de comentarios en su carga. Supuestamente esto es para evitar los comentarios de los internautas.

Sin embargo, la carga fue compartida nuevamente por la cuenta de Instagram @gosip_danu y recibió muchas respuestas de los internautas.

No son pocos los que blasfeman contra Insanul Fahmi. Los internautas también recordaron que los problemas que enfrentan actualmente no son una prueba del Todopoderoso sino más bien una respuesta a sus propias acciones que los han hecho sospechar de su esposa legal.

«No probado. Eso es castigo por traición, mentira, picazón», comentaron los internautas.

«Esta persona no puede diferenciar entre una prueba y una advertencia», dijo otro.

«Insan no te prueba, estás sujeto al karma», dijo el internauta.