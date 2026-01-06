No es una persona nueva, esta es la trayectoria de Ole Gunnar Solskjaer que podría ser la respuesta del Manchester United en tiempos de crisis

Mánchester, VIVA – No Ole Gunnar Solskjaer resurgió en medio de las turbulencias que azotaron manchester unido. Después Rubén Amorim Expulsado oficialmente tras la polémica tras el empate ante el Leeds United en la Premier League 2025/26, el club apodado los Red Devils empezó a mirar a una figura que no era ajena a Old Trafford.

El experto en fichajes internacionales, Fabrizio Romano, reveló que Solskjaer mostró interés en volver a dirigir al Manchester United como entrenador interino.

«Ole Gunnar Solskjaer ha mostrado interés en dirigir al Manchester United como entrenador interino, independientemente de la duración de su contrato», escribió Romano en su cuenta X.

Sin embargo, no se ha tomado una decisión final. El Manchester United todavía está evaluando varios candidatos, mientras que Darren Fletcher ha sido nombrado entrenador interino por el momento.

Detrás de estos rumores, Solskjaer tiene un historial que mantiene su nombre relevante siempre que el United se encuentra en una situación crítica. No sólo por su condición de leyenda del club, sino también por su experiencia a la hora de afrontar la presión al más alto nivel.

Se confió por primera vez a Solskjaer para dirigir el primer equipo del Manchester United en diciembre de 2018, reemplazando a José Mourinho. En ese momento llegó con la condición de entrenador interino y de inmediato tuvo un impacto instantáneo. Se lograron ocho victorias consecutivas en todas las competiciones, incluida una espectacular remontada al eliminar al Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones.

Este récord hizo que la dirección del club lo nombrara entrenador permanente en marzo de 2019. Durante su período como entrenador, Solskjaer llevó al United a terminar en sexto, tercer y segundo lugar en la Premier League. Su mejor logro llegó en la temporada 2020/21, cuando el United terminó subcampeón y compitió consistentemente en la cima.

Estadísticamente, Solskjaer estuvo a cargo de 149 partidos como entrenador en jefe del Manchester United con un promedio de puntos por partido cercano a las cifras dobles. Es conocido por confiar en una formación 4-2-3-1, un enfoque que deja espacio para jugadores ofensivos como Bruno Fernandes, Marcus Rashford y extremos rápidos.

La experiencia de Solskjaer no se limita sólo a Inglaterra. Tuvo éxito con el Molde en Noruega, llevando al club a logros nacionales y una aparición competitiva en Europa. A nivel internacional, Solskjaer también cuenta con la licencia UEFA Pro, el estándar más alto para un entrenador.