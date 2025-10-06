No es una amistad ordinaria, se podría discutir el apoyo de 2 períodos

Yakarta, Viva – Analista de comunicación política, Hendri Satrio (Hensa) destaca reunión entre el presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto y el séptimo presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo (Brillo).

La segunda reunión tuvo lugar en la residencia de Prabowo en Jalan Kertanegara IV, South Yakarta el sábado 4 de octubre de 2025 durante dos horas.

Según Hensa, la reunión de duración de dos horas no fue solo una amistad ordinaria, sino la posibilidad de discutir temas delicados que surgieron, incluida la escalada de la acusación de la vicepresidente Gibran Rakabuming Raka y Abu Bakar Ba’asyir a la residencia de Jokowi.

Hensa tasa, aunque se sabe que Prabowo y Jokowi son familiares, esta reunión se siente inusual debido a una serie de eventos políticos antes y después.

La gran demostración del 28 al 31 de agosto 2025 que arrastró el nombre de Jokowi, la reorganización del gabinete a la declaración de Jokowi, quien pidió a sus voluntarios que apoyen a Prabowo-Gibran para Dos períodosUn fondo que hace que el público sospeche.

«¿Cuál más es el próximo incidente? Abu Bakar Ba’asyir a su casa, el Sr. Jokowi, continuó aumentando la escalada del problema del diploma de Gibran, por lo que los eventos finalmente fueron sospechados por la comunidad por qué el Sr. Jokowi le exigió que se reuniera con el Sr. Prabowo», dijo Hensa en su declaración, citada el lunes 6 de octubre de 2025.

También destacó la convocatoria de dos ministros de Prabowo después de la reunión, a saber, el Ministro de Defensa Sjafrie Sjamsoeddin y el Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mendikti Saatek) Brian Yuliarto.

Según Hensa, esta citación fue suficiente para hacer que el público sospeche teniendo en cuenta el tema del diploma de Gibran que ahora está rodando y la visita de Ba’asyir que puede provocar la controversia de la seguridad nacional.

«Si ve los eventos, en mi opinión, se discuten algunas cosas. Podría ser sobre Abu Bakr, podría ser sobre el diploma, podría ser sobre reorganización, o apoyo Prabowo-Gibrán dos períodos «, dijo.

«En cambio, lo juzgo el apoyo de Prabowo-Gibran para los dos períodos debe revelarse en ese momento. Dos horas de poco tiempo si mientras comía bien», dijo.