No es una alta tasa de desempleo, este es un problema real del mercado laboral en los países vecinos

Yakarta, Viva – Malasia se enfrenta a un dilema en el mercado laboral que rara vez se destaca. Aunque números desempleo Registrado bajo y estable, millones de trabajadores están atrapados en una condición o trabajo subempleo, pero no de acuerdo con sus habilidades o deseos.

Leer también: Negocio único que está en tendencia en China, haciendo una ‘oficina falsa’ para el desempleo



Este fenómeno es una señal de que hay un gran problema detrás del desempleo que se ve «saludable», esa es la discrepancia entre las habilidades laborales y las necesidades industriales que cambian constantemente.

Cotizando de la estrella, miércoles 13 de agosto de 2025, la tasa de desempleo de Malasia sigue siendo estable en el número más bajo en una década, que es del 3% en junio de 2025. Pero por otro lado, el fenómeno de la empleo subrayado está aumentando, incluso cerca de dos millones.

Leer también: La amarga realidad de los ‘nuevos académicos’, dificultad para encontrar un trabajo en medio de un mercado laboral letárgico



Esto es causado por el desajuste de las habilidades entre los solicitantes de empleo y las necesidades del mercado laboral. El subempleo relacionado con las habilidades aumentó de 1,183 millones en el primer trimestre de 2017 (1T17) a 1,956 millones en el segundo trimestre de 2025 (2q25), ligeramente superior a 1,954 millones en el trimestre anterior.

Cuando se ve en base al sexo, el número de mujeres que no trabajaron aumentó a 1,073 millones en el 2T25, en comparación con 1,068 millones en el 1T25, mientras que los hombres disminuyeron a 882,000 de 886,000.

Leer también: Una vez más, quiero recoger docenas de PMI ilegales de Malasia, se arrestan 2 transportadores



En el grupo de edad de 15 a 34 años, el subempleo relacionado con las habilidades aumentó a 1,239 millones, de 1,188 millones. Mientras que a la edad de 35 años o más, el número cayó a 717,000, de 766,000.

Según el Profesor de Economía Sunway University, sí, Kim Leng, esta tendencia refleja la discrepancia entre los graduados universitarios con las habilidades necesarias en el mercado laboral. «Están involucrados en un trabajo que no está de acuerdo con su campo de capacitación o especialización», dijo, quien también es uno de los cinco asesores del Comité Asesor de Políticas para el Primer Ministro.

Agregó que la falta de mano de obra calificada se vio en sectores como semiconductores, diseño de chips, robótica e aplicaciones de inteligencia artificial (IA). Sugirió que la universidad diseñara su plan de estudios para que sea más relevante para las demandas de la industria.

Mientras tanto, el economista de Geoffrey Williams señaló que el subempleo relacionado con las habilidades había experimentado una tendencia de aumento durante años. «El número de graduados que ingresan al mercado laboral excede el número de empleos que requieren un título», dijo Williams, fundador de Williams Business Consultancy SDN Bhd.

«La universidad produce graduados, pero no crea empleos para ellos. El gobierno no es una máquina de creador de empleo, y el negocio privado está más enfocado en el trabajo no grano», continuó.

Williams estima que es probable que el subempleo permanezca en el número dos millones y que pueda continuar aumentando lentamente en los próximos años.

Por otro lado, el mercado laboral de Malasia se mantiene estable en junio de 2025, con una tasa de desempleo fija al 3%, no cambia en comparación con el mes anterior. El número de desempleo cayó en 3.700 personas, o 0.7%, a 518,700 en junio, por debajo de 522,400 en mayo.

El número de trabajadores aumentó a 16.92 millones en junio, de 16.86 millones en el mes anterior, y aumentó en comparación con 16.42 millones el año pasado.

La proporción de empleo a la población sigue siendo estable en 68.7%, aunque aumentó de 68.3%en junio de 2024. La participación de la fuerza laboral (LFPR) permaneció estable en 70.8%.

El número de fuerza laboral masculina aumentó a 10.98 millones en junio, de 10.95 millones en mayo, con un LFPR fijo al 83.3%. Mientras tanto, la fuerza laboral de las mujeres aumentó ligeramente a 6.45 millones, de 6.44 millones, con LFPR que permanece en 56.4%.

Sin embargo, el número de personas fuera de la fuerza laboral está casi sin cambios, que es de 7,18 millones, en su mayoría causado por la responsabilidad doméstica/familiar (43.7%) y la educación/capacitación (40.9%).

En el 2T25, el número de fuerza laboral alcanzó un promedio de 17.37 millones, un 0.8% más de 17.23 millones en 1T25, y fue superior a 16.91 millones en el 2T24.

El índice de participación de la fuerza laboral también aumentó, un porcentaje más alto a 70.8% en el 2T25 en comparación con el trimestre anterior. Mientras tanto, el trabajo aumentó 0.9% trimestre a trimestre a 16.85 millones, de 16.7 millones en el 1T25.

Por otro lado, el desempleo cayó un 1% a 520,900 en el 2T25, en comparación con 526,300 en el trimestre anterior. La tasa de desempleo para el 2T25 promedió 3%, por debajo del 3.1% en el 1T25.

El profesor Yeah agregó que mantener una tasa de desempleo del 3% fue un logro apreciado, dada la incertidumbre global. También señaló que esta cifra podría disminuir por debajo del 3% si el crecimiento económico sigue siendo fuerte.

«Creo que alrededor del 3% se considera un trabajo completo», dijo.

La tasa de desempleo más alta se registró en 5.3% en mayo de 2020 debido a Pandemi Covid-19, frente al 3.2% a principios de ese año. La última vez que el desempleo cayó por debajo del 3% fue en noviembre de 2014, cuando la tasa de desempleo alcanzó el 2.6%, antes de regresar al 3.1% en el mes siguiente, los números se mantuvieron desde entonces.