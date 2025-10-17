¡No es un pícaro! La policía revela los hechos detrás del viral apuñalamiento en línea de un mototaxi en el sur de Yakarta

Jacarta – Uno de los conductores. mototaxi en línea (mototaxi) apuñalado en Jalan Radio III, Kramat Pela, sur de Yakarta. El proceso de evacuación de víctimas también se volvió viral en las redes sociales, una de las cuales fue en la cuenta de Instagram @kriminal.jakarta.

Lea también: Los miembros de la RPD que no informen sobre las actividades del receso estarán sujetos a sanciones



Después de la investigación, el apuñalamiento se produjo el lunes 13 de octubre de 2025, alrededor de las 09.30 horas. El apuñalamiento se produjo cuando la víctima recogió a un pasajero sin solicitud. En el momento del incidente, se dijo que el lugar estaba tranquilo. Entonces, el perpetrador actuó y apuñaló a la víctima.

«El hermano de Ojol fue víctima de un robo por parte de su propio cliente», dijo en el relato del viernes 17 de octubre de 2025.

Lea también: Emocionante Ojol golpeado en Koja, este es el destino de los perpetradores ahora



Mientras tanto, el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Kebayoran Baru, comisionado de policía Suparmin, explicó que su partido había ido al campo para llevar a cabo una investigación en profundidad. Sin embargo, hasta el momento se sabe que el lugar del apuñalamiento y el hallazgo de la víctima son diferentes.

Lea también: El jefe de policía de Tanjung Priok distribuye 420 paquetes de asistencia social para trabajadores, ojol y guardias de seguridad



«Fue encontrado cuando cayó en el mismo lugar donde fue apuñalado, dijo, en un lugar diferente. Resulta que el lugar donde fue encontrado cuando cayó y fue ayudado no estaba allí. No es el lugar donde fue apuñalado», dijo Suparmin.

Explicó que en el lugar donde ocurrió el apuñalamiento no se encontró ninguna cámara CCTV (circuito cerrado de televisión). El equipo de investigación aún está esperando que se recupere el estado de la víctima para examinarlo intensivamente.

«El Ojol que fue apuñalado todavía está en el hospital, no se le puede pedir información, aún no ha llegado. Todavía está en tratamiento. Como es un asunto nuevo, por su declaración, alguien lo apuñaló, dijo que no lo conocía», dijo Suparmin.

Según el examen inicial de la víctima, Suparmin no tenía enemigos. Entonces, sintió que no conocía en absoluto los indicios del autor de la puñalada en el estómago.

«Entonces todavía estamos en paz, porque no se llevaron nada. Preguntó, no hubo disputas ni enemigos. Porque la noticia fue que fueron asaltados y apuñalados, ¿no? No, hubo cosas, no se llevaron nada», dijo.