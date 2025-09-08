No es un número pequeño

VIVA – número Ivan Gunawan De vuelta en el foco público después del video viral de una madre de Palembang que le pidió fondos. En el video que circula, la madre espera que el famoso diseñador y presentador pueda ayudarlo dando RP200 millones para redimir su tierra.

Se sabía que la reunión entre Ivan Gunawan y la madre ocurriría el 28 de agosto de 2025 en Palembang. En ese momento, la madre me dijo que necesitaba Rp270 millones para canjear su tierra. Luego preguntó EsquinaSu apodo, ayudando dando RP200 millones, devolviendo el dinero después de que la tierra se revendió con éxito. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

«Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, este IGún es la madre de Palembang que conocimos el 28 de agosto de 2025. IGUN ya dijo que quería ayudar a la Madre Rp. 200 millones, pero hasta el día de hoy el 4 de septiembre de 2025 no había historia, ¿cómo es eso?

Además, la madre admitió que olvidó pedir el número de asistente Ivan Gunawan durante la reunión porque estaba demasiado feliz de poder reunirse en persona y esperaba ser asistida. También explicó que las cartas de propiedad de la tierra en cuestión estaban completas y listas para mostrarse.

«Así que armas, realmente espero ayudarte. Realmente espero que seas mucho, nos conozcamos primero, ¿qué sabrán que realmente sabré?

Respuesta Ivan Gunawan

En respuesta al video viral, Ivan Gunawan dio una respuesta firme. Transmitió una disculpa y una explicación de que el RP nominal. 200 millones no eran un número pequeño para él. Entonces le pidió que la madre no esperara ayuda de él.

«Mamá de Waalaikumsalam … Gracias cuando vas a conocer a IGUN, pero lo siento, los 200 millones de números no son pequeños números, por favor no espero que mi ayuda sea mi madre porque mis necesidades también son mucho, con suerte las necesidades de la madre pueden satisfacer su salida», escribió Igon a través de la columna de comentarios.