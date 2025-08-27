No es un empleado de oficina, resulta que esta profesión es la más difícil de reemplazar la IA

Yakarta, Viva – Inteligencia artificial (AI) domina cada vez más varios aspectos trabajar moderno. A partir del servicio al cliente, las ventas, hasta el trabajo administrativo, muchas compañías ahora usan IA para mejorar la eficiencia y reducir los costos.

Leer también: No solo en Indonesia, los jóvenes británicos también enfrentan la amenaza de «estatus de desempleo»



Esta condición plantea la preocupación de que la mayoría del trabajo será reemplazado por una máquina inteligente en el futuro cercano.

Sin embargo, un nuevo estudio de Microsoft en su lugar da diferentes hallazgos. No todo profesión Amenazado con ser reemplazado por IA, incluso hay varios campos de trabajo que están casi a salvo del impacto de esta tecnología.

Leer también: Se había predicho que era una carrera futura, se predice que esta gran profesión pagada desaparecerá



Uno de ellos es un conductor de camión, que resulta incluido en la lista de profesiones con el menor riesgo de adopción de IA. ¿Por qué?

Lanzarse desde Tech que, El jueves 28 de agosto de 2025, el informe de Microsoft dijo que el conductor del camión fue una de las profesiones más afectadas. El estudio que analizó la conversación de los usuarios de Copilot de Bing en 2024 encontró que los trabajadores en el campo del transporte y la logística no usaban mucha IA para ayudar a completar sus tareas diarias.

Leer también: Los estudios revelan que el 41 por ciento de la compañía será despido de empleados debido a la IA





Ilustración de camión en Jalan Wet

Sin embargo, de hecho, la industria de la logística está utilizando el progreso de la IA y la preparación para dar la bienvenida a la era de los camiones autónomos en la próxima década. «Los operadores y tractores de camiones industriales no cambian a IA para ayudarlos a completar el trabajo en la cantidad de otras profesiones», dijo el informe el miércoles 27 de agosto de 2025.

Por otro lado, la industria de la logística en sí se encuentra en un punto crítico, principalmente debido a la falta de mano de obra calificada. En el informe de bienes móviles con menos manos, se afirma que uno de los mayores obstáculos en el reclutamiento es la falta de solicitantes que cumplan con las calificaciones.

Sin embargo, en contraste con otros sectores, las compañías de logística no pueden confiar completamente en la IA para cubrir estas deficiencias.

Microsoft Study y puntajes de exposición a la IA

El estudio titulado Trabajar con IA: Medición de las implicaciones ocupacionales de la IA generativa analizó 200,000 conversaciones anónimas Bing Copilot usuarios y utilizando el sistema de clasificación de trabajo del gobierno federal para compilar puntajes de exposición de IA en varias profesiones.

Como resultado, los operadores de camiones o conductores y tractores industriales se encuentran entre los menos los más propensos a buscar asistencia directa de la IA, junto con los fabricantes de neumáticos, asistentes de cirugía, terapeutas de masaje y conductores de concreto.

Los investigadores enfatizaron que estos datos no indicaron un reemplazo directo del trabajo, sino que mostraron el alcance de la capacidad de IA para superponerse con las actividades laborales. En otras palabras, las especificaciones de trabajo pueden cambiar dependiendo de la capacidad de la IA en el futuro.

El trabajo basado en el conocimiento más riesgoso

Por el contrario, este estudio también destacó que el trabajo basado en la comunicación y el conocimiento es el más riesgoso reemplazado por la IA. Hasta 25 trabajos que se consideran más propensos a ser reemplazados por IA incluyen traductores, historiadores, mayordomos, vendedores y otros.

Esto no es sorprendente, teniendo en cuenta que muchas grandes empresas han comenzado a reemplazar a los trabajadores con IA. Según los informes, Google ha despedido en la división de publicidad mientras se expande el uso de IA en el servicio al cliente y el proceso de ventas.

Los trabajos basados ​​en el conocimiento y los roles rotativos en torno a la comunicación dominan la lista de profesiones de riesgo. Por el contrario, el trabajo construido alrededor de la potencia física, la presencia directa o la operación del motor, está en la posición más baja.