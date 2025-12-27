¡No es un drama ordinario! Estos son 6 dramas coreanos con el concepto de almas intercambiadas

VIVA – Drama Corea con el tema del intercambio de almas o de cuerpos siempre tiene su propio encanto. Historias como ésta no sólo presentan fantasías únicas, sino que también exploran cuestiones de identidad, poder, destino y amor desde una perspectiva inusual. Cuando el alma de alguien queda atrapada en el cuerpo de otra persona, incluso en una época o vida diferente, los personajes se ven obligados a vivir una realidad que nunca eligieron.

No es de extrañar que el tema del intercambio de almas haya dado origen a muchos dramas coreanos icónicos que han impresionado los corazones de la audiencia. Lanzando desde SoompiAquí hay seis dramas coreanos con el tema del intercambio de almas que vale la pena volver a ver. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

1. Río Luna

Este drama de fantasía sageuk combina el intercambio de almas con intriga palaciega, venganza y destino. El príncipe heredero Lee Gang (Kang Tae Oh) tiene heridas profundas debido a la muerte de su esposa hace cinco años. Su vida cambia cuando conoce a Park Dal I (Kim Se Jeong), un comerciante de sal cuyo rostro es idéntico al de su esposa pero que ha perdido la memoria de su pasado.

Cuando el destino les juega una mala pasada a sus almas, Lee Gang debe sobrevivir fuera del palacio, mientras Dal I se enfrenta a los rigores de la política real. La historia se convierte en una reflexión sobre el duelo, las segundas oportunidades y el autodescubrimiento, con una actuación cálida que equilibra el humor y la emoción.

2. Jardín Secreto

Uno de los dramas de intercambio de cuerpos más legendarios. Joo Won (Hyun Bin), un CEO rico y arrogante, conoce a Gil Ra Im (Ha Ji Won), una dura especialista. Su relación conflictiva cambia drásticamente cuando se intercambian sus almas.

A través de este intercambio, Joo Won experimenta una vida sin privilegios, mientras Ra Im se enfrenta al mundo del poder. La combinación de fantasía y romance hace que Secret Garden todavía se recuerde hoy.

3. La primera noche con el duque

Este drama ofrece un concepto único: una estudiante común y corriente (Seohyun) se ve envuelta en su novela romántica favorita y vive como Lady Cha Sun Chaek, un personaje noble supuestamente insignificante.