No es un despido masivo, este es otro impacto de la IA en la empresa y el mercado laboral

Yakarta, Viva – Desarrollo de la tecnología de inteligencia artificial (AI) ahora se siente cada vez más en varias grandes empresas. En lugar de reducir la cantidad empleadoMuchas organizaciones comienzan a ajustar el funcionamiento y las responsabilidades del equipo para que sean más eficientes.

Leer también: Se prevé que AI ‘elimine’ miles de trabajos de nivel de entrada, ¿es hora de desviarse?



Esta tendencia muestra que la IA no es solo una amenaza para los trabajadores, sino que también puede usarse como una herramienta para aumentar la productividad con la reestructuración interna. Muchas compañías eligen combinar responsabilidades en lugar de la terminación del empleo (Despido), de modo que el impacto directo en la mano de obra es relativamente mínimo.

Sin embargo, el optimismo hacia la IA también vino con sus propios desafíos. Muchos empleados sienten que esta tecnología todavía se encuentra en las primeras etapas y no ha podido cumplir completamente con las expectativas del aumento de la producción dirigida por la compañía.

Leer también: Niega hacer despidos, Gudang Garam enfatiza los primeros empleados de los empleados tempranos



Mientras tanto, la compañía también enfrenta una escasez de expertos en IA, por lo que la adopción de esta tecnología aún se extiende desigual. Según el estudio de trabajo de redefinición: AI y el futuro del talento publicado por Cooper Fitch, se dice que AI puede alentar a las empresas a consolidar roles.

«Esto se parece más a la combinación de roles y responsabilidades que las preguntas sobre la poda de los empleados, porque el 60 por ciento de los encuestados dijeron que habría un impacto laboral muy mínimo», dijo el Dr. Murphy Trefor, fundador y CEO de Cooper Fitch, según lo citado por el Khaleej Times, el viernes 12 de septiembre de 2025.

Leer también: AI BEKIN Entrada Etry Etry Etry, Gen Ze





La ilustración está funcionando.

«La influencia actual es el papel de junior, nuevos graduados, administrativos, entrada de datos, algunos trabajos de redacción de informes y el papel de la automatización», continuó.

Alrededor de un tercio de las estimaciones de la encuesta de encuestados, habrá una eliminación de varios roles en los próximos 12-24 meses, donde se centra en la actividad repetitiva en lugar de todos los roles. Solo el 7 por ciento informó que la IA había causado pérdida de empleo, especialmente en roles estrechos como transcripción, administración, analista junior o producción creativa.

Este estudio también encontró una expectativa de la empresa de mayor productividad, pero los empleados consideraron que la IA todavía estaba en las primeras etapas y no había podido cumplir con estas expectativas.

«Debido a que los empleados pueden operar la IA, las empresas creen que necesitan trabajar más rápido, de manera más eficiente y más. Pero esta tecnología todavía está en las primeras etapas. El optimismo de la IA puede, pero puede ser frágil sin la inversión correcta de la compañía», explicó el Dr. Murphy.

«Los empleados que usan esta herramienta de IA, aún necesitan revisar y hacer los cambios necesarios. En algunos casos, esto no es más eficiente para algún trabajo», continuó.

Esta encuesta en sí. Incluye 350 organizaciones que representan a más de 200,000 empleados en el área del Consejo de Cooperación del Golfo (GCC).

Además, este estudio reveló la escasez de expertos en IA en empresas locales y regionales. Según los datos, se informa que las compañías multinacionales han implementado IA a nivel empresarial en un 42 por ciento, en comparación con solo el 7 por ciento en las empresas propiedad de GCC.

Además, el estudio encontró que el 41 por ciento de la compañía gastó menos de US $ 500,000 o equivalente a Rp8.2 mil millones por año para AI, el 19 por ciento invirtió entre US $ 500,000 y 5 millones (RP8.2-82 mil millones), y el 8 por ciento gastó más de US $ 5 millones (RP82 mil millones).

«Esto está muy fragmentado. La tecnología en realidad no proporciona resultados de acuerdo con las expectativas de las personas, los superiores o las empresas. En algunos casos, esto causa agotamiento y fatiga de los empleados», dijo.