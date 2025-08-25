No es un concierto ordinario, Ahmad Dhani se aseguró de que Dewa 19 hazaña. Allstars 2.0 se convierte en un evento cultural

VIVA – Concierto Dewa 19 Allstars 2.0 con que se llevará a cabo el sábado 6 de septiembre de 2025 en el estadio principal de Bung Karno (SUGBK), Yakarta, seguramente será un momento histórico en el ámbito musical indonesio.

Ahmad DhaniEl líder de Dewa 19 afirmó que este concierto no fue solo una actuación musical ordinaria, sino un evento cultural que grabaría una colaboración monumental entre los músicos de rock indonesios y las leyendas internacionales de rock.

«Lo que debe subrayarse, este es un evento cultural. Por lo tanto, no es solo un concierto de música, sino que este es un evento cultural, donde hay uno que nunca ha sucedido en Indonesia, a saber, la banda de rock indonesia en colaboración con la banda de rock estadounidense», dijo Ahmad Dhani en una conferencia de prensa en Jakarta, el lunes 25 de agosto de 2025.

Este concierto presentará la mejor formación de Dewa 19 de varias era, así como un evento nostálgico para los fanáticos que han seguido el largo viaje de la banda desde la década de 1990.

Este concierto será animado por una serie de estrellas invitadas internacionales bien conocidas, como Eric Martin y Billy Sheehan del Sr. Big, Gary Cherone y Nuno Bettencourt de Extreme, y John Waite de Bad English. Además, otros músicos del mundo como Dino Jelusick, Ron Thal (Bumblefoot) y Derek Sherinian también animarán el escenario.

Para no olvidar, los músicos indonesios como Ari Lasso, Marcello Tahitoe (Ello) y Virzha complementarán el esplendor de este evento, lo que se suma al espeso color local en esta colaboración cruzada.

«Esta es la segunda vez, si ayer la colaboración no era realmente la misma que la estrella, que ahora es la misma que la estrella de rock de los 90», explicó Ahmad Dhani.

«Queremos mostrar a la gente de Indonesia y al mundo que ya hay músicos indo que se consideran paralelos a los músicos de rock estadounidense», agregó.

Esta declaración refleja la gran ambición de Dewa 19 para demostrar que los músicos indonesios pueden ponerse del lado de los grandes nombres en el mundo de la música mundial.

Para darse cuenta de esta magnífica producción, Ahmad Dhani tomó Etc como socio de logística. Con la escala del evento que involucra a músicos en todos los continentes y fanáticos que se cree que se encuentran con SUGBK, la preparación de logística es un elemento crucial para garantizar el funcionamiento suave del concierto. Como socio de logística, JNE admitirá completamente el funcionamiento sin problemas de todas las operaciones logísticas, que van desde el envío de equipos de etapas hasta la mercancía

«Esta es una gran producción, por lo que requiere una logística bastante experimentada, a saber, JNE», explicó Ahmad Dhani.

Dewa 19 Feat Concert. Allstars 2.0 no solo se convirtió en una celebración de la música, sino también en un símbolo del orgullo de la cultura indonesia. Se espera que esta colaboración inspire a la generación de jóvenes músicos y fortalezca la posición de Indonesia en el mapa mundial de música.

Con una combinación de nostalgia, talentos locales y la presencia de estrellas internacionales de rock, se prevé que este concierto sea la fiesta de música más grande este año que es inolvidable.