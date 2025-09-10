No es un centavo del DPR para construir la casa

VIVA – Sábado por la noche 30 de agosto de 2025 es una noche que continuará siendo recordada por Miembro de DPR RI está inactivo, Surya Utama Alias Vas a. El sábado por la noche, su residencia ocupada por sus leyes en el área de Duren Sawit de East Yakarta fue saqueada por las masas.

Los artículos en la casa de lujo de Uya Kuya fueron saqueados. La cerca de su casa se rompió, las paredes de su casa también fueron garabateadas con pilox hasta que sus gatos también fueron saqueados.

Después del incidente, Astrid Khairunisa alias Astrid Kuya habló. Mientras derramaba lágrimas, Astrid reveló su tristeza sobre la casa que construyó desde el honorario en el mundo del entretenimiento del país.

«Hasta lo que le sucedió a mi casa, no había dinero del DPR para construir la casa, no había», dijo Astrid de la cuenta Tiktok Uya Kuya, jueves 11 de septiembre de 2025.

Además, Astrd reveló que también tuvo la oportunidad de reunirse con el supuesto saqueo de su casa. Durante la reunión, enfatizó a la persona que no se volvió a meter desde su posición como miembro del DPRD y su esposo como miembro del DPR se utilizó para construir la casa.

«Hasta que me conocí que me saqueó, dije ‘Sabes que la casa fue construida con mi sudor con el sudor de mi esposo. Filmando de mañana a mañana'», dijo Astrid.

También en el video, Astrid reveló que durante menos de un año se desempeñó como miembro del Consejo, tanto ella como su esposo, Uya Kuya, siempre se comportó confiable. También se aseguró de que cada programa de asistencia proporcionado por el gobierno se entregara en su totalidad a la comunidad sin niñez.

«No hay moneda de diez centavos cada vez que bajemos a la comunidad lo que el gobierno le da, el gobierno le damos todo a la comunidad, no hay ningún corte. Debido a que sé que es confiable, cada programa de nuestro gobierno cae directamente sin ninguna deducción porque son los derechos de la comunidad. Eso es muy confiable, siempre le digo a mi equipo» lo que se les debe dar lo correcto que se les puede dar lo que obtienen «, dijeron a los Astrid Kuya.