No es un automóvil de lujo, aquí hay 5 autos que se afirma que son los mejores ventosas en 2025

Surabaya, Viva – Después de celebrar con éxito en ICE BSD, South Tangerang, Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 ahora está presente en Surabaya a través de una serie de la Serie Giias 2025. La exposición que tuvo lugar en la Gran Ciudad Convexa del 27 al 31 de agosto también estaba ocupada siendo un evento de búsqueda, por lo que también estaba ocupada siendo un evento de búsqueda. móvil Nuevo.

SuLa plataforma de búsqueda de automóviles de Astra Financial trae datos interesantes de la exposición anterior en BSD. Señalaron que había 5,454 transacciones de aprobación instantánea, un aumento de casi un 20 por ciento en comparación con el año pasado. A partir de ese número, se vio que cinco autos fueron elegidos principalmente por los visitantes.

En la quinta posición está Daihatsu Ayla, City Car LCGC que se ajusta al primer comprador. Toyota Calya ocupa el cuarto lugar con la ventaja de una cabaña de socorro para siete pasajeros.

Daihatsu Rocky ganó la tercera posición. Se considera que este pequeño SUV tiene un diseño contemporáneo y características completas con precios aún asequibles.

El segundo rango está habitado por Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid. Las tendencias de electrificación comenzaron a sentirse en Surabaya y otras grandes ciudades, y los híbridos fueron vistos como más realistas porque eran eficientes pero aún se usaban diariamente flexibles sin la molestia de encontrar estaciones de carga.

Se afirma que Toyota Avanza Veloz es el más seleccionado. Este MPV sigue siendo un pilar de la familia indonesia, con un diseño cada vez más moderno y un gran espacio de cabina.

«Los visitantes de GIIA pueden aprovechar el servicio de SEVA de aprobación instantánea. En 30 minutos, los consumidores ya conocen la certeza del crédito, por lo que es más fácil adaptarse a las capacidades financieras», dijo David Thamrin, CEO de Seva en un comunicado recibido por Viva Automotive, el domingo 31 de agosto de 2025.

No solo números, los usuarios también dan revisiones positivas. Erick Wang (27) evalúa que los servicios de SEVA son rápidos y rentables. Mientras que Saryadi (48) afirmó estar satisfecho porque el proceso de crédito fue más fácil y suave.

Con la presencia de la serie Giias en Surabaya, la gente de East Java también tiene una oportunidad más cercana de ver e incluso enviar de inmediato la compra de los autos favoritos.