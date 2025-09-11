¡No es suficiente comprar una casa!

Bandung, Viva – Vicepresidente de West Java DPRD, Mq víaTransmitir sus quejas sobre las asignaciones de vivienda recibidas. Aunque su valor alcanza Rp71 millones por mes, evaluó que la cantidad es inadecuada para comprar una casa en el área de Bandung.

Según Iswara, estas condiciones hicieron que muchos miembros de la junta eligieran alquilar o alquilar una casa en lugar de comprar una vivienda privada.

Detalles de subsidios e impuestos progresivos

Iswara explicó que Subsidio en el hogar El presidente de la DPRD de Java Occidental está en RP71 millones, mientras que otros miembros de la junta reciben alrededor de Rp62 millones por mes. La cantidad aún se deduce por impuestos progresivos que pueden alcanzar el 30%.

«Lo que recibimos claramente no es lo suficientemente directo como para comprar una casa», dijo, citado de Viva Jabar Jueves 11 de septiembre de 2025.

Opción KPR Hasta las pesadas entregas

Debido a estas limitaciones, dijo, algunos miembros DPRD de Java Occidental Finalmente eligió tomar préstamos de propiedad de vivienda (KPR) a través del banco Jabar Banten (BJB). Sin embargo, las cuotas mensuales que promediaron Rp44 millones se consideraron bastante gravosas para las finanzas personales.

Esta situación, según Iswara, es una de las razones por las que las asignaciones en el hogar no han respondido a las necesidades completas.

Sin embargo, Iswara enfatizó que el DPRD de Java Occidental estaba abierto a la evaluación de las políticas de asignación de vivienda. Según él, las críticas y los aportes de la comunidad deben tenerse en cuenta para determinar la relevancia y la idoneidad del presupuesto en el futuro.

Este caso también muestra la complejidad de las políticas de asignación pública en Indonesia. Por un lado, se da un gran número para apoyar el desempeño de los funcionarios. Pero, por otro lado, cuando el valor todavía se considera falta, surgen preguntas sobre la transparencia, el uso prioritario del presupuesto y su relevancia para el bienestar de la comunidad en general.