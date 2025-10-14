No es sólo una canción cualquiera, Clara Riva crea un universo de historias personales interrelacionadas

Jacarta – Cantante y escritor aClara Riva, tiene una visión diferente sobre el proceso de creación de canciones. Clara no se limita a componer letras y melodías, sino que utiliza la escritura como una forma de entenderse a sí misma. Refleja sus sentimientos, su viaje y su visión de la vida en constante cambio a través de cada una de sus obras.

Luego del éxito de canciones populares como Coba Waras, The Time Is Right y Classic Reason, Clara ahora se encuentra preparando su nueva canción. El proceso creativo estaba casi completo, pero fue el camino hacia esta obra lo que abrió un espacio de reflexión más profunda para Clara Riva. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Clara Riva admitió que quedó ‘atascada’ en el proceso de selección del tema. Escribió muchas historias poderosas y le resultó difícil determinar en cuál centrarse.

«De hecho, he escrito varios temas, todos lo suficientemente fuertes como para ser utilizados como canciones», dijo Clara, en su declaración, citada el martes 14 de octubre de 2025.

«Pero en cierto momento me di cuenta de que varias de estas historias estaban conectadas», continuó.

La confusión al elegir un tema principal inspiró a Clara. Decidió coser los hilos entre las historias, convirtiéndolas en una serie de canciones interconectadas.

Para Clara, este no es sólo un nuevo proyecto musical. Está construyendo un ‘universo’ o universo de historias que crece junto con su desarrollo.

Este enfoque único muestra la madurez de Clara Riva en la visión musical. Su trabajo ahora se siente más personal y reflexivo, pero aún enfocado. Cada canción que crea no captura solo un momento, sino que es un fragmento de un viaje emocional que continúa evolucionando.

Aunque no ha revelado detalles sobre el título o el concepto final de su último sencillo, Clara confirmó que esta canción abrirá un nuevo e importante capítulo en su trayectoria musical.

Tiene grandes esperanzas de que su trabajo pueda llegar y conectarse con los oyentes.

«Quiero que los oyentes puedan conectarse de una historia a otra. Porque quizás, algunos de ellos también han estado en la misma situación que yo», concluyó Clara Riva.