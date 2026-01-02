No es solo un refugio seguro, estas son cinco tendencias que harán que el oro siga siendo rentable en 2026

Jacarta – Actuación que no es a lo largo de 2025 es extraordinario. En medio de la incertidumbre global, las tensiones geopolíticas, las compras de los bancos centrales, los recortes de los tipos de interés y la debilidad de las divisas, este metal precioso ha reafirmado su posición como principal activo de cobertura del mundo.

Aumento precio del oro haciendo que muchos inversores vuelvan a situarlo como un pilar importante en su estrategia de inversión a largo plazo.

Sin embargo, después de este fuerte repunte, surge la gran pregunta de si el oro seguirá brillando. 2026? Varios analistas creen que la respuesta tiende a ser positiva. Aunque el aumento potencial puede no ser tan agresivo como en 2025, se espera que el oro siga siendo un generador de riqueza confiable, especialmente en medio de riesgos económicos y geopolíticos que no han disminuido por completo.

A lo largo de 2025, el precio internacional al contado del oro alcanzará un máximo de 4.550,10 dólares EE.UU. por onza o el equivalente a 75,99 millones de IDR el 29 de diciembre. Esta cifra refleja un aumento de alrededor del 42 por ciento en lo que va del año desde el nivel de 2.638,74 dólares EE.UU. o el equivalente a Rp. 44,07 millones.

En términos de capitalización de mercado, el oro es ahora el activo más valioso del mundo con un valor de alrededor de 30,48 billones de dólares o el equivalente a 509.016 billones de IDR. Entonces, ¿qué factores influirán en los movimientos del precio del oro en 2026? La siguiente es información completa resumida de Contras de dinerol, viernes 2 de enero de 2026.

1. Ciclo global de tipos de interés

Ross Maxwell, líder de operaciones de estrategia global de VT Markets, evalúa que el precio del oro en 2026 estará más influenciado por factores de estabilidad a largo plazo que por la especulación a corto plazo. Dijo que el oro sería impulsado por una combinación de política monetaria, geopolítica y estructura económica global.

Según Maxwell, los tipos de interés mundiales seguirán siendo un factor importante. Una disminución de las tasas de interés reales puede reducir esto. costo de oportunidad retener oro e impulsar la demanda. Por el contrario, las altas tasas de interés reales tienen el potencial de limitar los aumentos de precios. Él cree que el movimiento del oro el próximo año probablemente será más gradual, no tan explosivo como el repunte de 2025.

2. Riesgo de inflación y debilitamiento de la moneda

Aunque la inflación global muestra signos de tendencia a la baja, el riesgo de inflación no ha desaparecido por completo. Maxwell dijo que las preocupaciones sobre la erosión del valor de la moneda todavía hacían que los inversores buscaran protección.