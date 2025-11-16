No es sólo un pecado, es una amenaza aterradora para las personas de dos caras según el Islam

Jacarta – Característica dos caras frecuentemente encontrados en la vida cotidiana. Las personas que se ven bien por delante pero actúan de manera diferente por detrás suelen considerarse normales. pero profundo islameste rasgo incluye un comportamiento que Allah SWT odia mucho.

Muchos musulmanes subestiman este carácter, a pesar de que el Profeta SAW afirmó firmemente que la duplicidad es uno de los peores comportamientos.

En una narración de Abu Hurairah, el Profeta dijo:«Encontraréis gente de diversos orígenes… Y los peores de vosotros encontraréis una persona que tiene dos caras, llega a un pueblo con una cara y llega a otro pueblo con una cara diferente». (AR Muttafaq ‘alaih)

Otra historia también refuerza esta advertencia: «De hecho, entre las peores personas a los ojos de Dios en el Día de la Resurrección, se encuentran aquellos que tienen dos caras.» (HR Tirmidhi)

Características de las personas de dos caras según Al-Corán

En las enseñanzas islámicas, la duplicidad es parte de la hipocresía. Personas así se presentan como creyentes cuando están con creyentes, pero vuelven a la incredulidad cuando están en otros grupos. Incluso consideraron esta acción como una estrategia para engañar a los musulmanes.

Allah SWT describe este comportamiento en Surah Al-Baqarah versículo 14:

Y cuando se encuentran con los que creen, dicen: «Creemos». Y cuando están a solas con sus demonios, dicen: «Estamos con vosotros». Sólo somos burladores

«Cuando se encuentran con un creyente, le dicen: ‘Hemos creído’. Pero cuando están a solas con sus demonios, dicen: ‘Ciertamente estamos contigo, sólo somos burladores'».

El Imam Nawawi explicó el significado de personas de dos caras como individuos que actúan como si apoyaran a un grupo y luego actúan de manera opuesta cuando están en otro grupo. Esta explicación se cita en el Tratado del corazón de Achmad Rozi El Eroy:

«Lo que se entiende por persona de dos caras es una persona que llega a un grupo aparentando estar de su lado… Pero al mismo tiempo, también llega a otro grupo y hace lo mismo».

Amenazas a las personas de dos caras

El Profeta SAW condenó enérgicamente este comportamiento. No sólo se quedan con la boca abierta en este mundo, sino que los perpetradores serán recompensados ​​con una situación similar en el más allá. El Profeta dijo: