No es sólo un lavado de cara, este último SUV compacto sube de nivel en todos los aspectos

Jacarta – Mercado SUV Los compactos en Indonesia se están calentando. Cuantas más marcas entran en escena, más dura se vuelve la competencia para los consumidores jóvenes a quienes les gusta la apariencia elegante, las características completas y los precios razonables.

En medio de esta multitud, Wuling una vez más sorprendió a la industria automotriz nacional al lanzar un Alvez renovado, que ahora está disponible oficialmente como Wuling New Alvez. Esta actualización fortalece la posición de Alvez como uno de los SUV más competitivos de su clase.

El nuevo rostro de New Alvez inmediatamente llamó la atención. Wuling proporciona un toque de diseño más dinámico a través de una nueva parrilla, un parachoques delantero más moderno y conserva el uso de faros delanteros LED con proyector completo con DRL. Su figura es aún más segura gracias a las modernas llantas de diámetro R16.



Nuevo Alvez Foto : VIVA.co.id/Yunisa Herawati

La opción de color Milk Tea está aquí para aquellos que quieren lucir diferentes, mientras que la opción de dos tonos todavía está disponible para los consumidores que desean una impresión más deportiva y moderna.

El techo corredizo sigue siendo un atractivo, lo que destaca al Alvez como un SUV adecuado para consumidores que hacen del estilo parte de su identidad de conducción. Al ingresar al interior, la actualización del Nuevo Alvez se siente espesa con un toque de sofisticación. La unidad principal de 10,25 pulgadas ahora admite la interconexión de teléfonos inteligentes, mientras que el panel de instrumentos TFT a todo color de 7 pulgadas proporciona una sensación de cabina más moderna e informativa.

Wuling vuelve a confiar en sus características superiores como ADAS, IoV y WIND, una combinación de tecnologías que hasta ahora ha logrado que Alvez sea conocido como el SUV con características más agresivas de su segmento.

Los elementos de seguridad también son cada vez más completos, lo que garantiza que conductores y pasajeros obtengan una protección óptima en diversas situaciones.

La practicidad es otro atractivo de New Alvez. La flexibilidad del maletero, que puede alcanzar hasta 625 litros cuando los asientos de la segunda fila están abatidos, hace que este SUV compacto esté preparado para acompañar el estilo de vida del usuario, desde las rutinas urbanas hasta los viajes de fin de semana.

La distancia al suelo de 175 mm y la distancia entre ejes de 2.550 mm contribuyen al confort de conducción manteniendo el carácter ágil necesario en las vías urbanas.

El motor del Nuevo Alvez sigue apostando por un motor de gasolina de 4 cilindros y 1.485 cc con 105 CV y ​​143 Nm de par. La opción CVT está disponible para los consumidores que prefieren comodidad y eficiencia, mientras que la transmisión manual de 6 velocidades ofrece una alternativa para aquellos que desean un estilo de conducción más activo. Este enfoque indica que Wuling comprende el carácter cada vez más diverso de sus consumidores.