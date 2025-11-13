No es pecado si no tienes lujuria

viva.co.id – El público indonesio está consternado por la difusión de un vídeo de un joven predicador, Gus Elhamque muestra el momento en que besó a un niño pequeño frente a la congregación. La figura cuyo nombre completo es Muhammad Elham Yahya Al-Maliki Luqman de repente se convirtió en el centro de atención después de que la grabación se volviera viral en varias plataformas de redes sociales.

En el vídeo que circuló ampliamente, se puede ver a varias chicas estrechando la mano de Gus Elham y besándolo en la mejilla. Sin embargo, la atención de los internautas se centró en la parte en la que se vio al predicador devolviendo los besos a los niños, incluso hubo un clip que mostraba sus labios tocándose.

Esta acción provocó inmediatamente una fuerte reacción del público. Muchos partidos consideran que este comportamiento es inapropiado para una figura religiosa ampliamente conocida por el público. Algunos internautas incluso acusaron a Gus Elham de cometer actos indecentes contra niños pequeños, lo que generó una polémica sobre la idoneidad y los límites éticos de una figura pública religiosa.

En respuesta al debate, el vicepresidente del Consejo Ulema de Indonesia (MUI), Anwar Abbas, aclara la ley sobre besar a niños pequeños desde una perspectiva islámica. Enfatizó que estas acciones no son necesariamente pecaminosas, dependiendo de la intención y el contexto.

«Besar a un niño que no ha llegado a la pubertad como señal de afecto sin el menor deseo de lujuria no es pecado», dijo, según informó tvOnenews, el jueves 13 de noviembre de 2025.

Sin embargo, Anwar Abbas también enfatizó que la ley puede volverse haram si contiene elementos de lujuria.

«Pero si hay lujuria dentro de la persona que besa, entonces el beso se vuelve haram o prohibido. Así que el beso es en realidad sólo una señal de afecto y nada más», enfatizó.

Además, recordó a la comunidad que tengan cuidado al besar a un niño pequeño que no sea su mahram, como el hijo de un vecino o el hijo de un amigo. Según él, además de considerar el derecho religioso, también es importante prestar atención a las normas de decencia y valores sociales vigentes.

«Presta atención a los valores de idoneidad y adecuación. Evita besar en los labios porque te preocupa que pueda causar problemas como problemas de salud, disgusto o malestar al niño o a las personas que lo vean», explicó.