¡No es ordinario! Tissa Biani celebra la Nochevieja con Itikaf en familia

Jacarta – Tissa Biani Elige pasar la víspera de Año Nuevo acercándote a Allah SWT. Esta actriz de 22 años elige itikaf en la mezquita con la familia por la noche Año Nuevo.

El cambio de año nuevo es sinónimo de diversas tradiciones llevadas a cabo por la gente del país. Desde ver espectáculos de fuegos artificiales, asar pollo, carne y diversos alimentos congelados ensartados como satay con familiares o amigos, hasta reunirse en varios íconos de la ciudad que exhiben fiestas de petardos para marcar la llegada del nuevo año.

En medio de esta euforia, no son pocas las personas que optan por celebrar la Nochevieja de una forma más tranquila y reflexiva. Algunas personas aprovechan este momento para adorar, acercarse a Dios y evaluarse a sí mismos en la bienvenida al nuevo año.

«Si Dios quiere, quiero hacer Itikaf pero con mi familia», dijo Tissa Biani, citada por YouTube. MAIA ALEDLDUL TV el viernes 2 de enero de 2025.

Ahmad Abdul Qodil Jaelani, alias el amante de Dul Jaelani, compartió un retrato de sí mismo vistiendo una mukena verde con un estampado floral mientras sonreía a la cámara.

«Rutina de Nochevieja (emoji de corazón rojo)», escribió Tissa en una foto que muestra el púlpito de una mezquita en su historia de Instagram.

En un vídeo en YouTube de Maia, Tissa transmite una serie de oraciones y esperanzas para el nuevo año. Del alma gemela, la fortuna a la felicidad.

«Feliz año nuevo a todos, feliz año nuevo. Ojalá en este nuevo año tu alma gemela se acerque, tu equilibrio aumente, tu adoración sea más obediente, básicamente serás feliz todo el tiempo», dijo Tisa.

Citado en el sitio web de la Agencia Nacional de Caridad Zakat (Baznas), itikaf está solo en una mezquita o sala de oración con la intención de adorar a Allah SWT. Aunque está estrechamente relacionado con el Ramadán, en realidad el itikaf se puede realizar en cualquier momento y es sunnah.

Itikaf está lleno de dhikr, oración, escuchar conferencias y realizar oraciones sunnah. Alguien que actúe será recompensado con grandes recompensas.

Itikaf es un acto de adoración sunnah que tiene gran prioridad porque es parte de la práctica ejemplificada directamente por el profeta Mahoma. El Profeta Muhammad SAW realizaba Itikaf de forma rutinaria, especialmente en los últimos diez días del Ramadán.