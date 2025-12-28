No es necesario ir a Satpas, aquí está el horario completo de SIM para viajar por Yakarta y sus alrededores el 29 de diciembre de 2025

Jacarta – La posesión de un permiso de conducción válido (SIM) es un requisito imprescindible para todo conductor de vehículo motorizado. Considerando que el período activo de una licencia de conducir es de solo cinco años, el proceso de renovación debe realizarse a tiempo para no perder la legalidad al circular por carretera.

Para facilitar las cosas, la policía vuelve a poner en marcha servicios de coches SIM circular en varias regiones. Esta instalación está diseñada para que las personas puedan ampliar su SIM más fácilmente sin tener que acudir a la oficina de Satpas y hacer largas colas.

Basado en datos de Korlantas Polri citados VIVA AutomotrizLunes 29 de diciembre de 2025, Polda Metro Jaya está preparando servicios de SIM móvil en cinco áreas de DKI Yakarta. Este paso se tomó para llegar de manera más equitativa a la comunidad en varias zonas de la capital.

La gente del sur de Yakarta puede aprovechar los servicios ubicados en el Kalibata Trilogy Campus. Mientras tanto, los residentes del centro de Yakarta pueden solicitar extensiones SIM en la oficina de correos de Lapangan Banteng.

En el lado oeste de Yakarta, hay dos puntos de servicio en Citraland Mall y LTC Glodok. En cuanto a los residentes del este de Yakarta, los automóviles Mobile SIM operan en Grand Mall Cakung.

Todos los puntos de servicio Mobile SIM en Yakarta comienzan a atender a los solicitantes desde las 08.00 WIB hasta las 14.00 WIB. Debido a que el número de solicitantes es limitado cada día, se recomienda a las personas que lleguen temprano para tener su turno en el servicio.

No sólo están dirigidos a los residentes de Yakarta, sino que también hay servicios similares disponibles en las zonas de amortiguamiento. Para Bandung, los automóviles con SIM móvil se pueden encontrar en Dago Plaza y ITC Kebon Kelapa con horario de atención de 09.00 a 12.00 WIB.

Mientras tanto, los residentes de Bekasi pueden extender su licencia de conducir en Burger King Harapan Indah de 08.00 a 10.00 WIB. En Bogor, los servicios están disponibles en BTM Mall y Yogya Dramaga, que están abiertos de 09:00 a 12:00 WIB.

Cabe señalar que los coches con SIM Móvil solo atienden renovaciones de SIM A y SIM C que aún estén activas. Los solicitantes deben traer una fotocopia del KTP válido, una fotocopia y el permiso de conducir original, así como un comprobante de un examen médico y una prueba psicológica.

En referencia al PP número 60 de 2016 sobre PNBP, la tarifa de renovación de SIM se fija en 80.000 IDR para SIM A y 75.000 IDR para SIM C. A través de este servicio, se espera que las personas puedan extender su SIM de una manera más eficiente sin tener que hacer largas colas en la oficina de Satpas.