‘No es necesario entrar en pánico’: Piyush Goyal asegura conversaciones sobre las tarifas de Trump







Enfatizando que las negociaciones están en marcha con el Estados Unidos Más de un arancel del 50 por ciento sobre los bienes indios, el Ministro de Comercio e Industria de la Unión, Piyush Goyal, dijo que no hay necesidad de «entrar en pánico» ya que India y Estados Unidos llegarán a un acuerdo equitativo, equilibrado y justo, informó la agencia de noticias ANI.

En una entrevista con ANI el jueves, Piyush Goyal aseguró que India y Estados Unidos continúan teniendo buenas relaciones.

Él dijo: «No creo que haya ninguna necesidad de entrar en pánico. Deberíamos permitir que las negociaciones ocurran. Continuamos teniendo buenas relaciones con los Estados Unidos, y estoy seguro de que podremos resolver algunos de estos problemas y llegar a un acuerdo equitativo, equilibrado y justo», informó ANI.

Cuando se le preguntó sobre el cronograma de las negociaciones, dijo: «Nunca hay un cronograma en las negociaciones. Debe hacerlo pacientemente, ya que lo está haciendo a largo plazo».

Presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha impuesto una tarifa del 50 por ciento a los bienes indios exportados a los Estados Unidos. Inicialmente, Trump anunció aranceles del 25 por ciento sobre los bienes indios, mientras que más tarde impuso otro 25 por ciento de aranceles, llevando el total al 50 por ciento, citando las continuas importaciones de petróleo ruso de la India.

La tarifa secundaria entró en vigor el 27 de agosto.

Las tareas más altas son aplicables a todos los productos indios que se ingresan para el consumo en los EE. UU. O retraído de los almacenes para el consumo.

Mientras el Impuesto sobre bienes y servicios (GST) Se anunciaron reformas en medio de la implementación de los aranceles estadounidenses, Piyush Goyal dijo que el trabajo sobre las reformas fiscales se llevó a cabo durante meses, y los dos han coincidido por «casualidad».

Él dijo: «Tales reformas no pueden suceder de la noche a la mañana; el trabajo en esto ha estado sucediendo durante bastantes meses. Un grupo de ministro de finanzas, secretarios y ministros han estado trabajando en esto. Se esperaba que el cese de compensación terminara en el próximo trimestre. Es posible que los dos hayan coincidido», informó Ani.

La 56ª Reunión del Consejo de GST decidió racionalizar las tasas de GST a dos losas de 5 por ciento y 18 por ciento al fusionar las tasas del 12 % y el 28 %.

Junto con esto, el Consejo GST ha decidido terminar el cese de compensación en el carbón, las bebidas carbonatadas de la bebida de frutas o las bebidas carbonatadas con jugo de fruta, automóviles medianos y grandes.

La FM de la Unión Nirmala Sitharaman anunció la decisión el 3 de septiembre, después de presidir la reunión del Consejo GST. Esto ha reducido las losas GST anteriores del 5 por ciento, que consistieron en bienes y servicios esenciales, incluidos alimentos y artículos de cocina, equipos agrícolas, artesanías y pequeñas industrias, y también equipos médicos y kits de diagnóstico.

Mientras que la losa del 18 por ciento consiste en una tarifa estándar para la mayoría de los bienes y servicios, incluidos automóviles como automóviles pequeños y motocicletas (hasta 350cc), productos de consumo como artículos electrónicos, artículos para el hogar y algunos servicios profesionales.

Además, hay una losa del 40 por ciento para productos de lujo y pecado, incluidos tabaco y masala pan, productos como cigarrillos, bidis y bebidas azucaradas aireadas, así como vehículos de lujo, motocicletas de alta gama por encima de 350cc, yates y helicópteros.

En particular, algunos servicios esenciales y artículos educativos están completamente exentos de GST, incluidos la salud individual, los flotadores familiares y el seguro de vida.

(Con entradas de ANI)





Fuente