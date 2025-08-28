¡No es mi pasatiempo reducir su presupuesto!

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subanto enfatizado a los gobiernos de distrito para no interpretar eficiencia presupuesto Lo mismo que la deducción de fondos de transferencia regional.

Leer también: Mensaje de Prabowo al Regente: Debe ejecutar un gobierno limpio y justo



Afirmó que la eficiencia presupuestaria llevada a cabo por el gobierno central se asignaría nuevamente a los distritos de toda Indonesia en forma de programas como la revitalización escolar a comidas nutritivas libres (Mbg).

PRABOWO transmitió esto en la inauguración de la Asociación del Gobierno de Regencia Indonesia (APKASI) Autonomy Expo en 2025, en Ice BSD, Tangerang, jueves 28 de agosto de 2025.

Leer también: Agricultores merdeka desak prabowo erradicó la mafia de la tierra y dan justicia a los agricultores





UMKM BRI Fostered se convierte en un proveedor de programas MBG

«La eficiencia no debe interpretarse como un corte de transferencia regional. Algunos son directamente y otros son indirectos. Por ejemplo, hay MBG en las aldeas, MBG está en las regencias. Lo que enviamos a estas regiones durante 1 año es RP171 billones, que ingresará a las aldeas el próximo año que presupuestamos el trillón RP335, va a todas las aldeas», dijo PRABOWO.

Leer también: Prabowo le pide a los funcionarios que aprendan del caso Noel: ¡Limpia antes de limpiar!



Prabowo explicó la eficiencia de la justicia, como la supresión del presupuesto estatal que aplicó de acuerdo con la orden del artículo 33 párrafo 4 en [1945Constitución[1945Constitution.

Prabowo también leyó el contenido del artículo ‘La economía nacional se mantuvo en base a la democracia económica con el principio de unión, eficiencia equitativa, sostenible, respetuosa con el medio ambiente, independencia y manteniendo el equilibrio de progreso y la unidad económica nacional’.

Prabowo enfatizó que no le gustaba reducir el presupuesto, sino que llevó a cabo una orden de derecho con respecto a la eficiencia equitativa.

«El párrafo 4 de la economía nacional se mantiene en base a la democracia económica con el principio de unión. Significa la cooperación mutua, significa que nuestras cooperativas se elevan. Eficiencia de la justicia. La eficiencia de las órdenes de derecho constitucional no es prabó

Por otro lado, el Jefe de Estado explicó que hasta agosto de 2025, el número de beneficiarios de MBG había llegado a 23 millones de personas consistentes en estudiantes y mujeres embarazadas. Luego, ha habido más de 6.610 proveedores de MBG de cocina en varios puntos del país, abriendo así un gran campo de trabajadores para los residentes locales.

«Entonces, hermanos y hermanas, continuamos avanzando en realidad, todos los días continúan aumentando hasta finales de diciembre de 82.9 millones de beneficiarios. Todos los niños indonesios, incluidas las madres embarazadas, creo que este es uno de los programas que actualmente están destacados por todo el mundo», dijo.

Según él, MBG es una forma de presencia de un país para niños indonesios, especialmente en las aldeas de que todavía hay muchos residentes desfavorecidos. Prabowo enfatizó que el gobierno llegaría a áreas remotas tanto como sea posible para que todos los niños indonesios pudieran sentir los beneficios de MBG.



MBG en la Escuela Primaria Católica Ruteng IV (SDK) se sirve sin carne

«Los cuidaremos, los defenderemos, porque son niños indonesios, la responsabilidad de la República de Indonesia. No debería haber niños indonesios que vayan a la escuela no coman bien, al menos come en las escuelas que comen bien», dijo Prabowo.

«Nuestra capacidad solo es capaz de alimentar una vez, pero ese es un logro extraordinario en nuestra república. Ya hay una sumisión,» señor, si podemos en nuestro lugar dos veces «.