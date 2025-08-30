No es lo más mínimo ocurrido para empeorar las cosas

VIVA -Cifra Eko Patrio Continúe recibiendo críticas picantes del público durante las últimas veces. El nombre del vicepresidente de la Comisión VI del Parlamento Indonesio fue blasfemado porque se vio bailando en la sesión anual del MPR indonesio hace algún tiempo junto con otros miembros de la junta.

No te detengas allí, el Secretario General del Partido Nacional del Mandato (PAN) también fue cada vez más blasfema por supuestamente pagar las críticas al hacer un video de parodia sonido horeg. El comediante Viral Video Parodies El sonido de Horeg con cuadros PAN se considera insensible a los problemas de las personas. Eko reveló que la acción hizo la parodia de sonido Horeg en el contexto de disolver el comité del 17 de agosto en el partido.

Después de las críticas que continuaron dirigiéndose a él, el sábado por la noche acompañado por Sigit Purnomo alias Pasha Ungu, Eko Patrio reveló su disculpa.

«Assalamualaikum WR.WB Para todas las personas indonesias, soy Sigit Purnomo o Pasha hoy el 30 de agosto de 2025 a las 19.45 en Yakarta con mi hermano, el Sr. Eko Patrio e InsyaAllah, esta noche transmitirá una disculpa directamente a todas

Eko Patrio transmitió su disculpa por sus acciones que se enfurecieron al público. Como miembro del Consejo, escuchó todas las formas de aspiraciones de la comunidad, incluidas las críticas públicas de lo que le sucedió en los últimos tiempos.

«Assalamualaikum WR.WB Salam Sejahtera para todos nosotros con plena humildad Eko Patrio transmite una solicitud más profunda a la comunidad por los disturbios que surgen debido a las acciones que hice. Escuché todas las aspiraciones de la comunidad con respecto a la decepción.

Por otro lado, Eko Patrio también clasificó que no había intención de él para empeorar la atmósfera. Con este incidente, afirmó que sería más cuidadoso al comportarse y expresar opiniones. También prometió continuar llevando a cabo su papel como representante del pueblo.

«No es las más mínimas intenciones de mí para empeorar la situación. Por supuesto, en el futuro tendré más cuidado al comportarse y también expresar opiniones. Estoy comprometido a llevar a cabo seriamente mi papel como representante de las personas con sinceridad, coraje y mantener el juramento de que he sido Ikauh», dijo.

Con la disculpa que hizo, Eko espera ser un recordatorio y un reflejo para que él se mejore. También espera que esta disculpa pueda ser aceptada por el pueblo indonesio.

«Espero que esta disculpa pueda ser aceptada, así como un recordatorio y una reflexión para que continúe mejorando para llevar a cabo el mandato y la responsabilidad dada. Juntos se ocupemos de la unidad y la paz nacionales. Una vez más, soy Eko Patrio, disculparme profusamente, gracias a Wassalamualaikum wr.wb», dijo.