No es ideal, las razones del TNI agregaron 6 nuevos Kodam, 20 Brigif y 100 Batallones de infantería

Yakarta, Viva – Ejército nacional indonesio (TNI) agregará y desarrollará varias unidades nuevas en tres dimensiones, incluidos seis comandos regionales militares (Kodam), 20 Brigadas de Infantería Territorial de Desarrollo (Brigif TP) y 100 Batallón Desarrollo de infantería territorial (Batallón TP).

Esta nueva política de agregar una unidad se confirmará en la ceremonia de la fuerza operativa y honoraria militar el domingo 10 de agosto de 2025 en Pusdiklatpassus, Batujar, West Bandung.

El jefe del Centro de Información de TNI, el mayor general Kristomei Sianturi explicó que este plan había pasado por un estudio cuidadoso, incluidos los cálculos de presupuesto.

«De hecho, para este desarrollo, el Ejército es el más porque hay un desarrollo adicional del Batallón Territorial para que haya un aumento en el número de Tamtama, Bintara.

Para la incorporación de un nuevo Kodam, dijo que el TNI solo se mudó de las unidades existentes para que no hubiera un personal nuevo adicional en la estructura.



Jefe de la sede de TNI Mayor general Kristomei Sianturi junto con el anuncio de Kadispen, AL y AU

Por ejemplo, Kodam XIX/Tuanku Tambusai, que supervisa las islas Riau y Riau, anteriormente bajo el Kodam I/Bukit Barisan, ahora está solo con la estructura de Korem y Kodim, que anteriormente era parte de Bukit Barisan.

«Incluyendo la formación de Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol que supervisa West Sumatra y Jambi, usando la estructura Korem y Kodim de Kodam II/Sriwijaya. Entonces, no hay adición aquí», dijo «, dijo», dijo «, dijo», dijo «, dijo», dijo «, dijo», dijo «, dijo

La relación TNI y el área no son ideales

Mientras que el jefe del Servicio de Información del Ejército, el general de brigada Tni Wahyu Yudhayana, agregó la formación de 100 batallones y 20 unidades territoriales en Ti asis hecho en etapas con un enfoque eficiente. Cada nuevo batallón contiene entre 400 y 500 personas, pero no completamente reclutados desde afuera.

«Es imposible para todos los soldados nuevos. Hay un acuerdo de personal de los batallones existentes. Los comandantes del equipo, las empresas, el pelotón ciertamente están llenos de soldados experimentados», dijo.

Hizo hincapié en que la proporción de la fuerza del personal del ejército de Indonesia todavía no es comparable a la gran área de Indonesia.

La adición de este poder también respalda las operaciones completas del Ejército para mantener la soberanía del país y acelerar el programa de desarrollo nacional, especialmente en la realización del presidente de Astacita, especialmente el segundo y sexto punto con estudios y cálculos en profundidad.

Con respecto a la política de eficiencia, Wahyu enfatizó que esta política para aumentar la fuerza no es contraria al espíritu de eficiencia, teniendo en cuenta que las actividades del Ejército están operativas para llevar a cabo actividades para mantener o mantener la existencia del estado unitario de Indonesia y también apoyar los programas gubernamentales de logro de bienestar.

«Transmitimos aquí, la eficiencia se usa o enfatiza en asuntos no operacionales, el Ejército no reconoce relacionado con las actividades de estudio en comparación con las actividades relacionadas con las actividades administrativas para los seminarios. Que podemos decir que hay que no. El ejército actualmente está lleno de operaciones», dijo.



El título de fuerza operativa y honoraria militar en el Batujary Pusdikpassus Pusdikpassus

Los seis nuevos kodams se confirmarán en el título de fuerzas operativas y honorarias militares el domingo en el PusdiklatPassus, Batujar, West Bandung, que incluyen:

Kodam XIX/Tuanku Tambusai – Islas Riau y Riau

Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol – West Sumatra & Jambi

Kodam XXI/Radin Inten – Lampung y Bengkulu

Kodam XXII/Tambun Bungai – Central y Sur Kalimantan

Kodam xxiii/Palaka Wira – Central y West Sulawesi

Kodam xxiv/mandala trikora – South Papua (Merauke)

Además, en la ceremonia de la inauguración de 20 brigadas de infantería de desarrollo territorial (Brigif TP) bajo el ejército en todas las regiones de Indonesia, a saber, en Sumatra seis unidades, Jawa Tiga Unit, Kalimantan Tiga Tiga tiga, Balinusra One Unit, Sulawesi dos unidades, maluku una unidad y papua.

Luego 100 Desarrollo del Batallón de Infantería Territorial (Yonif TP) como una nueva fuerza de defensa territorial bajo el ejército.

La reestructuración también tocó un alto nivel de mando en tres dimensiones TNI con un aumento en el estado de comando de dos estrellas a tres estrellas y la adición de tropas.

TNI AD: Danjen Kopassus Convertirse en el comandante de Kopassus, la formación de seis grupos de Kopassus.

Armada: Dankormar se convirtió en comandante del cuerpo MarinaFormación de 14 comandos regionales de Al y 5 yonif mar.

Fuerza Aérea TNI: Danjen Kopasgat se convirtió en el comandante de Kopasgat, la inauguración de Kohanudnas, la formación de tres comandos regionales de Au, y Batallón parakopasgat y Arhanud Pasgat.