No es falta de vacantes, esta es la razón por la que encontrar trabajo es cada vez más difícil en la era de la IA

Jacarta – El mercado laboral de Estados Unidos (EE.UU.) se está desacelerando. Al mismo tiempo, la tecnología de inteligencia artificial (AI) en realidad se vuelve más agresivo en el proceso reclutamientoempezando por la letra solicitud generado automáticamente para entrevistas sin entrevistadores humanos.

Como sabemos, hoy en día la forma en que las personas solicitan empleo ha cambiado drásticamente, y no siempre para mejor. En lugar de facilitar la coincidencia entre candidatos y compañíaEl uso de la IA en la contratación en realidad genera quejas de ambas partes.

Los solicitantes de empleo encuentran el proceso frío e inhumano, mientras que las empresas se ven abrumadas por una avalancha de solicitudes que es cada vez más difícil de evaluar de manera justa.

Más de la mitad de las organizaciones encuestadas por Sociedad para la gestión de recursos humanos afirma haber utilizado IA para reclutar trabajadores a lo largo de 2025. Por otro lado, alrededor de un tercio de los usuarios de ChatGPT informaron haber usado el chatbot OpenAI para ayudarlos en su búsqueda de empleo.

Sin embargo, investigaciones recientes muestran resultados irónicos. Los solicitantes que utilizan IA en el proceso de solicitud tienen menos probabilidades de ser aceptados, mientras que las empresas reciben un volumen mucho mayor de solicitudes.

«La capacidad (de las empresas) para seleccionar a los mejores trabajadores hoy en día podría ser peor como resultado de la IA», dijo Anaïs Galdin, investigadora de Dartmouth y coautora de un estudio sobre el impacto de los grandes modelos lingüísticos (LLM) en las cartas de presentación, citado en cnnLunes 22 de diciembre de 2025.

Ilustración de entrevista de trabajo

Galdin y su colega investigador, Jesse Silbert de Princeton, analizaron cartas de presentación de decenas de miles de solicitudes de empleo en Freelancer.com. Descubrieron que después de la introducción de ChatGPT en 2022, las cartas de presentación se volvieron más largas y ordenadas.

Sin embargo, las empresas cada vez menos consideran las cartas de solicitud como un factor importante. Como resultado, la distinción entre candidatos verdaderamente calificados y otros solicitantes se vuelve borrosa. Como resultado, las tasas de contratación están disminuyendo, al igual que los salarios iniciales promedio.

«Si no hacemos nada para mejorar el flujo de información entre los trabajadores y las empresas, los resultados serán así», dijo Silbert, refiriéndose a los hallazgos de su estudio.

El aumento del número de solicitantes significa que las empresas confían cada vez más en la automatización, incluso en la fase de entrevistas. Una encuesta de Greenhouse del pasado mes de octubre mostró que el 54 por ciento de los solicitantes de empleo en Estados Unidos se habían sometido a una entrevista dirigida por IA.