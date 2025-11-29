No es el vaso lo que ha sido blasfemado en toda Indonesia, el propietario de este vaso en realidad recibe elogios por su acción heroica al bloquear la puerta del ascensor.

Jacarta – Cuando el público todavía está discutiendo acaloradamente el caso. vaso El tuku de Anita, que se perdió en la Commuter Line y fue condenado en toda Indonesia, un vídeo muestra una historia contrastante. Una mujer propietaria de un vaso de repente se convierte en heroína tras su acción para ayudar a la víctima. el ascensor está atascado viral en las redes sociales.

Lea también: La figura de Argi, una empleada de KAI que se volvió viral a raíz del drama de Tuku Tumbler, ahora quiere recibir un regalo de la Umrah.



En el video subido por la cuenta de Instagram @ilo_host se puede ver el pánico cuando un ascensor se atasca repentinamente. En el interior, una madre y su pequeño quedaron atrapados.

Según información de la declaración de la víctima en la columna de comentarios, la situación se volvió cada vez más precaria porque el ascensor era estrecho y las condiciones de calor hacían que el niño llorara de miedo.

Lea también: Al comentar sobre el caso de la pareja Tumbler, el TOC de Deddy Corbuzier está perturbado por esto



En medio de ese momento, una mujer afuera del ascensor inmediatamente tomó acción. Sin dudarlo, usó su volteador para apuntalar la puerta del ascensor, abriendo un pequeño espacio de aire y brindando una sensación de seguridad a la madre y al niño atrapados hasta que llegara la ayuda.

Esta acción espontánea recibió elogios de los internautas. Muchos consideran que el coraje de la mujer es muy importante en situaciones de emergencia e incluso lo consideran mucho más memorable que el anterior drama de volteretas.

Lea también: Los internautas elogian al marido de Anita Dewi por permanecer fiel al acompañar a su esposa cuando se llenaba la caja del vaso Tuku



En el video, hay una leyenda que dice: «Mi Anita tambler de Starbucks solo lo usa para sostener la puerta del ascensor cuando ayuda a las personas que están atrapadas en el ascensor». Esta frase provocó aún más admiración y comparación por parte de los internautas.

Cronología de los acontecimientos

Según el relato de la víctima en la columna de comentarios, el incidente ocurrió en una clínica de belleza. El ascensor privado que se utilizaba se detuvo repentinamente en medio del viaje. El botón de emergencia no funcionó y los gritos de la víctima no se pudieron escuchar porque no había agentes de servicio.

Presa del pánico, la víctima intentó abrir la puerta del ascensor unos centímetros hasta que se escuchó su voz. Unos minutos más tarde, llegó un ayudante que sujetó la puerta con un vaso para mantenerla abierta y dejar entrar aire al ascensor.

Esta acción heroica se vio inmediatamente inundada de comentarios positivos.

«Usa un vaso para guardar bebidas ❌. Usa un vaso para ayudar a las personas atrapadas en el ascensor ✔️,”, escribió un comentario de la cuenta oficial @starbucksindonesia.

“Muy respetuoso. En una situación de pánico como esa, aún puedes pensar en la seguridad de otras personas.«, escribió otro internauta.