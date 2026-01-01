No es dinero del Estado, el director de la residencia de ancianos agradece la ayuda de Hashim Djojohadikusumo tras el incendio

Jacarta – Olva Sumual, jefa del hogar de ancianos de la Fundación Hermandad Cristiana por la Paz (YPKD) en Ranomuut, Manado, Sulawesi del Norte, cuenta la historia del proceso. ayuda distribuido por el Enviado Presidencial Especial (UKP) para la Energía, Hashim Djojohadikusumo.

Según él, el hermano menor del presidente Prabowo Subianto proporcionó asistencia humanitaria personal por valor de 250 millones de rupias, lo que significa que no utilizó fondos estatales.

Inicialmente, Olva admitió que fue contactado directamente por el personal de Hashim que le preguntó sobre el mecanismo de distribución posterior a la ayuda. Hogar de ancianos tranquilo experimentado un desastre fuego el domingo 28 de diciembre de 2025 muy rápidamente por el Sr. Hashim.

«El personal del señor Hashim se puso en contacto conmigo. Inmediatamente me pidió el número de cuenta del orfanato para enviar ayuda y se la proporcionamos inmediatamente», dijo Olva a los periodistas el miércoles 31 de diciembre de 2025.

Según él, la ayuda de Hashim estaba inicialmente prevista para ayudar a cubrir los gastos funerarios de las personas mayores víctimas del incendio. Sin embargo, dijo, el gobierno de la ciudad de Manado, siguiendo instrucciones del alcalde Andrei Angouw, había cubierto todos los gastos del funeral, por lo que se asignaron los fondos.

Después de coordinar con Hashim, continuó Olva, se acordó que Rp. Los 250 millones donados se destinarán íntegramente a ayudar a reconstruir el edificio del orfanato devorado por el gallo rojo.

«Nos hemos comunicado con el personal del Sr. Hashim, y él estuvo de acuerdo en que los fondos se usarían para ayudar a reconstruir el orfanato y lo que realmente apreciamos es que el proceso es tan rápido e instantáneo o en momentos críticos que los fondos se canalizan inmediatamente a la cuenta de la fundación en ese mismo momento o unos minutos más tarde», dijo.

Aparte de eso, Olva reveló que la asistencia también provino del Gobierno Provincial de Célebes del Norte bajo el liderazgo del Gobernador Yulius Selvanus. El vicegobernador de Sulawesi del Norte, Victor Mailangkay, entregó ayuda por valor de Rp. 250 millones. Dijo que los fondos se utilizaron para apoyar la recuperación del Hogar de Ancianos.

Por ello, Olva destacó que toda la ayuda entrante de los donantes se gestionará de forma transparente a través de la cuenta oficial de la Residencia de Ancianos Damai Ranomuut. Esto se hace para mantener la confianza de los donantes que se preocupan por el destino de las personas mayores.