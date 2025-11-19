¿No es difícil conocerse, Rubén Onsu ni siquiera responde los chats de sus hijos?

Jacarta – Problemas de relación de comunicación entre Rubén Onsu con sus hijos nuevamente en el centro de atención pública. Después de que se difundieran varias especulaciones en las redes sociales sobre acusaciones de que Sarwendah Al dificultarle a Rubén el encuentro con su hijo, Sarwendah finalmente dio una aclaración firme.

A través de su abogado, Chris Sam Siwu, Sarwendah dijo que la comunicación que no iba bien no provino de su cliente, sino de la falta de respuesta de Rubén a los mensajes de sus hijos. ¡Vamos, desplázate más!

El abogado de Sarwendah reveló que su cliente y los hijos de Rubén Onsu todavía intentan mantener comunicación con su padre. Se dice que intentaron contactar directamente con Ruben Onsu mediante un mensaje corto o una nota de voz.

Desafortunadamente, Rubén Onsu parece menos receptivo con sus hijos.

«Simplemente pregúntele a la RSO, el niño es WA, el niño envió una nota de voz, ¿respondió o no?» dijo el abogado de Sarwendah, Chris Sam Siwu, cuando se reunió en Yakarta el miércoles 19 de noviembre de 2025.

Esta declaración también desmiente la narrativa que circula de que Rubén está teniendo dificultades para conocer a su bebé. Chris Sam Siwu enfatizó que no es cierto que se considere que Sarwendah bloqueó el acceso a la reunión.

«Lo cierto es que lo que se dijo de no reunirse es mentira. Todo eso lo podemos demostrar», subrayó.

Chris Sam Siwu también explicó que el núcleo del problema en realidad solo estaba relacionado con la falta de sincronización en la comunicación. Dijo que Sarwendah siempre antepuso las necesidades y solicitudes de los niños a las decisiones personales.

«Así que es sólo una cuestión de comunicación. Es natural que la crianza de la señora Wendah dé prioridad a los intereses del niño. Sí, la petición del niño es lo que ella sigue. Choca con lo que Rubén pidió, sí, Wendah definitivamente será más obediente a lo que su hijo pide», explicó.

Además, Chris desafió a Rubén a mostrar pruebas de que Sarwendah había prohibido que padre e hijo se reunieran. Según él, no había pruebas que sugirieran que Sarwendah estuviera obstruyendo su comunicación o reuniones.

«Trate de probar solo una de las conversaciones de nuestro cliente que, sí, estaba escrito que nuestro cliente no permitió que su padre conociera a su hijo. Eso nunca sucedió. Es sólo que conoció a su abuela, justo después de la colisión, justo en el mismo momento en que su hijo quería ir a jugar», explicó.