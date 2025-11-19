No es de extrañar que huela mal, un cadáver envuelto en un saco cerca de la autopista de peaje de Tangerang resulta que lleva muerto desde…

Regencia TangerangVIVA – Cadáver sin identificación encontrado entre los arbustos cerca del puente tol Tangerang supuestamente murió entre 6 y 7 días antes de ser encontrado.

Los esfuerzos para identificarlo mediante huellas dactilares no tuvieron éxito porque el estado del cuerpo estaba dañado. Así lo reveló el jefe de policía de Tangerang Regency, el comisionado de policía Andi M. Indra Waspada.

«Sus huellas dactilares no salieron porque murió hace mucho tiempo», dijo el miércoles 19 de noviembre de 2025.

Se dice que el cuerpo de la víctima se encuentra en el interior. bolsa y envuelto en plástico. Inicialmente, los residentes pensaron que el contenido eran cadáveres de pescado. Sin embargo, cuando lo abriste, el contenido te sorprendió. En su interior se encontraba un cadáver no identificado.

«Los residentes abrieron entonces el saco. Resultó que dentro había un cuerpo humano, previamente envuelto en plástico y luego metido en el saco», dijo Indra.

Cuando se abrió el saco, los residentes descubrieron que la cabeza y el hombro izquierdo de la víctima eran visibles. La posición del cuerpo fue encontrada boca abajo. En cuanto a posibles signos de violencia, la policía dijo que todavía estaban esperando los resultados de la autopsia.

«Todavía estamos esperando los datos post mortem de hoy», afirmó Indra.

Actualmente, el equipo de Inafis de la policía de Tangerang Regency llevó a cabo una investigación de la escena del crimen (la escena del crimen) y llevó el cuerpo al hospital (RS) para un examen más detenido. La policía también está investigando posibles vínculos entre este caso y las denuncias de personas desaparecidas en los alrededores.

Aún se está buscando a testigos en el lugar del descubrimiento. La policía pide a las personas que sienten que han perdido a un familiar o conocen información adicional que lo informen de inmediato.

Como se informó anteriormente, los residentes de Kampung Bundar, Tangerang Regency, de repente se emocionaron después de encontrar un cuerpo no identificado arrojado entre los arbustos cerca del puente de peaje, el martes 18 de noviembre de 2025 por la mañana.

El hallazgo generó pánico porque el cuerpo fue encontrado envuelto en plástico y cartón. Este incidente salió a la luz cuando un residente se disponía a ir a los arrozales y percibió el olor. podrido picando desde la dirección de las malas hierbas. Sospechando, intentó encontrar el origen del aroma.

«Pasaba por allí de camino a los arrozales y olí un mal olor. Cuando miré, había plástico envuelto en cartón rodeado de moscas», dijo un testigo llamado Hendar.