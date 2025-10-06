No es asesinado por Israel, Khalil al-Hayya llevó a la delegación de Hamas a discutir el alto el fuego en El Cairo

El CairoVIVA – Líder senior HamasKhalil al-Hayya, llegó a El Cairo el domingo 5 de octubre de 2025, para liderar la principal delegación de Hamas en negociaciones indirectas con Israel Y consulta Intra-Palestina el lunes 6 de octubre de 2025.

Leer también: Israel-Hamas se conoció hoy en El Cairo, discutiendo la liberación de los rehenes y terminando la guerra de Gaza



Esto es descrito por diplomáticos egipcios y extranjeros como el impulso diplomático más significativo desde el comienzo de la guerra.

Esta reunión también marcó la primera misión pública de Al-Hayya desde que sobrevivió a la huelga aérea israelí en Doha el mes pasado, que se dirigió al liderazgo político de Hamas en la reunión del equipo de negociación del movimiento.

Leer también: Türkiye captura el espía del Mossad israelí dirigido a activistas palestinos en Estambul



El ataque que mató a su hijo y parte de su asistente, fue un intento del asesinato de Israel que falló con el objetivo de frustrar los esfuerzos de mediación.

Al-Hayya liderará una delegación que se amplía con una misión dual: negociaciones indirectas con Israel con respecto al intercambio de prisioneros y discusiones inter-patestinas para poner fin a las divisiones internas.

Leer también: Netanyahu ordenó al ejército israelí que detuviera el ataque a la tira de Gaza





Viva militar: Fuerzas de Defensa Israelí (FDI) en la Franja de Gaza, Palestina

Se espera que la delegación se divida en dos equipos, con un equipo centrado en «negociaciones con respecto a los prisioneros y poner fin a la guerra» y otros equipos que se unen a las negociaciones «que tiene como objetivo unir la línea palestina».

Una fuente de Hamas dijo Al-Araby Al-Jadeed Edición árabe en El nuevo árabe que la ronda inicial discutirá la liberación de prisioneros israelíes y garantías relacionadas. Mientras que Hamas también presentará demandas a los mediadores en orden armisticio Funcionado en las negociaciones tempranas.

La fuente agregó que Hamas «continuó oponiéndose a cualquier gobierno internacional en la pista. Gaza«Y dice que esta posición es apoyada por los árabes. Se refiere a» las decisiones árabes sobre el gobierno palestino y un compromiso con el comité de apoyo que recibe el apoyo de la Liga Árabe «.

Las negociaciones coincidieron con un esfuerzo diplomático más amplio en el complejo Sharm El-Sheikh, Egipto, donde el negociador israelí y los delegados internacionales se reunieron para discutir la implementación de la primera fase del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump para Gaza.

Netanyahu confirmó el sábado que había instruido al equipo de negociación israelí «para completar los detalles técnicos» del posible acuerdo de intercambio. El negociador senior israelí, Ron Dermer, y su delegación partieron el lunes a El Cairo, para negociaciones en Sharm El-Sheikh, según la oficina de Netanyahu.