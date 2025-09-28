No es aceptado en Malasia

Kuala Lumpur, Viva – Ex Primer Ministro (PM) Malasia Mahathir Mohamad Pide PM Anwar Ibrahim como presidente ASEAN Cancelar la invitación al presidente de los Estados Unidos Donald Trump Para asistir al 47º KTT de la ASEAN en Kuala Lumpur a fines de octubre de 2025.

En una declaración de video en Kuala Lumpur el sábado 27 de septiembre de 2025, Mahathir dijo que Estados Unidos bajo el liderazgo de Trump era el principal autor intelectual detrás de la acción del genocidio llevada a cabo por Israel contra el pueblo palestino.

«Le pido a Anwar Ibrahim que cancele la invitación a Donald Trump, ya que él (Trump) partidaría del mal humanitario que Israel está siendo llevado a Palestina», dijo Mahathir.

Leer también: Discutiendo el acuerdo sobre Gaza con Oriente Medio, Trump: los rehenes deben ser liberados





Primer Ministro (PM) Malasia Anwar Ibrahim

Hizo hincapié en que la decisión de los países europeos de reconocer la independencia palestina había dado un mensaje muy claro de que el genocidio llevado a cabo contra el pueblo palestino ya no era aceptable.

Según Mahathir, los países europeos como Gran Bretaña, que solían ser un aliado fuerte de los Estados Unidos, habían tomado medidas que el gobierno de Trump no les gustaba.

«Las tropas marinas españolas e italianas enviaron buques de guerra a las aguas mediterráneas para proteger el barco humanitario global Sumud Flotilla acompañado por el pueblo malayos, que llevaron a la asistencia de la humanidad a Palestina», dijo Mahathir.

Agregó que el asesinato de la gente y los niños en Palestina continuó siendo llevado a cabo por los Estados Unidos y Donald Trump. Esto se demostró mediante el uso de los derechos de veto por parte de los Estados Unidos en un esfuerzo por dejar el fuego en Gaza y obstaculizar deliberadamente la asistencia humanitaria a Palestina.

«Así que ahora, además de ser asesinados con bombas y otras armas, ellos (los palestinos) ahora son asesinados en un hambre deliberada», dijo Mahathir.

También pidió a Malasia que no permanezca en silencio. El gobierno del primer ministro Anwar, según él, debe aparecer adelante para declarar la actitud de Malasia hacia la crueldad de Israel y los Estados Unidos.

Leer también: Más popular: competencia feroz en el equipo nacional indonesio, Donald Trump, evita que el equipo nacional israelí condenado a la FIFA



Mahathir enfatizó que la actitud de Malasia hacia los Estados Unidos y Trump se convirtió en responsabilidad moral del país. Malasia necesita mostrar claramente a Israel y los Estados Unidos que, aunque Malasia es un país pequeño, sigue en voz alta contra la crueldad, dijo Mahathir.

Recordó que algunos malayos que participaron en la canalización de la asistencia humanitaria con Sumud Flotila global estaban apostando vidas en alta mar.

Según Mahathir, Estados Unidos todavía está proporcionando fondos, armas y asistencia del ejército a Israel para continuar matando al pueblo palestino. «Las manos de Donald Trump y los Estados Unidos, no solo están cubiertas de la sangre de los niños palestinos, sino que también están con Israel para destruir a Gaza», dijo.

Al cancelar una invitación para Trump, dijo Mahathir, Malasia dará un mensaje claro de que Trump es un villano y asesino de niños.

«Los humanos como Trump, aunque muy poderosos, no son aceptados en Malasia», dijo Mahathir, insistiendo.

Leer también: Donald Trump no permite que Israel Caplok Oeste

