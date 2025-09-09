No envíe currículums de la vieja escuela, esta es la estrategia que se acepta rápidamente por el trabajo

Yakarta, Viva – En la actual era competitiva del mercado laboral, muchos profesionales se sienten ansiosos por enfrentar la terminación del empleo (despidos) o la incertidumbre laboral. Miles de empleados son despedidos cada mes, especialmente en la industria de la tecnología.

Solo en julio de 2025, Atlassian redujo 150 puestos en el servicio al cliente, Scaleai redujo alrededor del 14% de sus empleados, Intel detuvo a 2,400 empleados, más 1.300 de Indeed y Glassdoor.

En agosto, hubo cientos a miles de otras terminaciones de empleo. Esta condición hace que muchas personas se pregunten, cómo reescribir reanudar ¿Soy?

El currículum no es solo una lista de experiencias laborales; El estándar ha cambiado, se utiliza una nueva tecnología en el reclutamiento y AI comenzó a integrarse en el proceso de reclutamiento, tanto en términos de reclutamiento como de candidatos.

Para muchos profesionales, los currículums efectivos se convierten en los activos más importantes de la marca y la marca personal, y escribirlo correctamente puede ser el primer paso para regresar al mercado laboral con confianza. Los siguientes pasos, como se resume de ForbesLunes 8 de septiembre de 2025.

¿Qué debe incluirse en el currículum?



Consejos sobre cómo aprobar las entrevistas de trabajo fácilmente

El currículum, junto con el perfil de LinkedIn, es su principal activo profesional. Piense en el currículum como una instantánea, no como una historia de vida completa. Destaca la experiencia laboral relevante, las habilidades y la educación.

Enfatice los resultados y los logros que se pueden medir mediante números o datos concretos. Incluya las habilidades y herramientas técnicas utilizadas, especialmente las habilidades relacionadas con la IA. Use verbos activos y lenguaje fuerte para que el currículum sea prominente.

Optimización para ATS

ATS (sistema de seguimiento de solicitantes) es un software alimentado utilizado por los reclutadores para filtrar cientos de aplicaciones. Si el currículum no está optimizado, puede ser eliminado de inmediato a pesar de que sus calificaciones son adecuadas. Asegúrese de incluir palabras clave relevantes y los formatos de currículum son fáciles de leer por ATS.

Ajuste el currículum para cada aplicación

Cada vacante tiene requisitos únicos. Ajustar el currículum para cada puesto puede aumentar las oportunidades de entrevista y recibir hasta el 115%.

La parte que debe estar en el currículum:

– Información de nombre y contacto (ciudad/país para trabajos de larga distancia)

– URL y cartera de LinkedIn

– Resumen profesional (incluya palabras clave de una descripción de trabajo)

– Spotlight de habilidades

– Experiencia laboral

– Educación (títulos de propiedad o se están tomando)

– Capacitación y certificación (por ejemplo: Coursera, Certificados de carrera de Google, micro-credenciales)

– Opcional: pasatiempos e intereses, si son relevantes para construir una relación con los reclutadores

Currículum de formato

1. currículum cronológico: la última posición se clasifica hacia atrás

2. Currículum funcional: concéntrese en las habilidades (use cuidadosamente)

3. Reanudación combinada: combine la experiencia y las habilidades, orden hacia atrás; Este es un reclutador favorito

4. Los currículums federales, académicos o artísticos pueden ser diferentes, pero el formato estándar sigue siendo el más común.

Longitud de currículum

Idealmente, un máximo de dos páginas. Reduzca ajustando fuentes, tamaños, márgenes, solo incluya detalles relevantes y elimine las experiencias hace más de 10 años. Los ejecutivos pueden extender hasta tres páginas si es necesario.

Usando AI/chatgpt

AI puede ayudar a editar o compilar un marco de currículum, pero no debe estar trabajando completamente. Debe proporcionar información detallada y revisar los resultados finales para garantizar la precisión, la claridad y aún así sonar como usted.

¿Cómo se dice la historia laboral?

1. Una empresa a lo largo de una carrera: incluya la fecha de inicio y terminado

2. Varias industrias/posiciones: incluya los roles más recientes y relevantes

3. Roles similares en la misma industria: suficiente 10-15 años, enfóquese en el valor dado, no en la duración del trabajo

Use un currículum para el SIDA

Algunas herramientas hacen currículums incluyen: verde azulado, currículums ahora y reanudar genio. Si es necesario, un entrenador profesional profesional o escritor de currículums, puede ayudar; Asegúrese de consultar las revisiones y ejemplos de su trabajo.

Siguiendo esta guía, puede escribir un currículum que sea relevante para las últimas tendencias, se destaca a los ojos del reclutamiento y aumenta la oportunidad de volver a trabajar después de los despidos en 2025. ¡Buena suerte!