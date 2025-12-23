¡No entre en pánico! Esta es la razón por la que el volante de un coche se siente pesado y la solución

Jacarta – Conduciendo móvil cuyo volante se siente pesado y rígido puede ser una experiencia incómoda e incluso potencialmente un peligro para la seguridad. Gobierno que normalmente es fácil de girar, de repente requiere un esfuerzo adicional que a menudo preocupa al conductor.

Sin embargo, esta afección no suele ser un problema al que temer siempre que se identifique rápidamente y se trate adecuadamente. A continuación VIVA resume el martes 23 de diciembre de 2025, hay una explicación sobre razón Dirección general de vehículos pesados ​​y cómo tratarla.



Ilustración de bolsas de aire en el volante de un automóvil Acura TLX

1. Problema con el líquido de la dirección asistida

Una de las causas más comunes de un volante pesado es que el líquido de la dirección asistida esté viejo, espeso o incluso agotado. Este fluido funciona para ayudar a que el volante gire, especialmente en automóviles que lo usan. sistema hidráulico. Cuando se reduce el líquido o la calidad disminuye, el mecanismo de dirección asistida no funciona de manera óptima, por lo que hay que ejercer más fuerza al girar el volante. Verificar y reemplazar el líquido de acuerdo con las recomendaciones del fabricante es un primer paso sencillo.

2. Daño a la bomba de la dirección asistida

La bomba de dirección asistida juega un papel importante en la circulación del fluido por todo el sistema de dirección. Si estos componentes están dañados o desgastados, la presión en el sistema disminuirá y hará que la dirección se sienta pesada. Los signos de falla de la bomba pueden incluir un silbido o un sonido extraño en el área de la dirección asistida cuando se arranca el automóvil. Si aparecen síntomas como este, debe consultar inmediatamente con un taller de reparación para asegurarse de que los componentes siguen funcionando normalmente.

3. Componentes de la dirección dañados o desgastados

Varios componentes mecánicos, como la cremallera de dirección y el tirante largo, desempeñan un papel importante en la suave rotación del volante. Si estos componentes están dañados, desgastados o carecen de lubricación, el movimiento de la dirección se verá obstaculizado y la sensación será pesada. Los problemas con la suspensión u otros componentes relacionados también pueden tener un impacto en el peso de rotación de la dirección. Este tipo de daño suele requerir una inspección más profunda por parte de un técnico.

4. Correa de dirección asistida o correa trapezoidal agrietada

La correa serpentina o correa trapezoidal funciona para mover la bomba de dirección asistida con la ayuda de la rotación del motor. Si esta correa está agrietada, suelta o rota, la bomba no funcionará de manera óptima. Como resultado, el volante se sentirá más pesado debido a la falta de asistencia del sistema de dirección asistida. La inspección y el reemplazo periódicos de la correa son muy importantes para mantener el rendimiento del sistema de dirección.