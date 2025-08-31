No entiendo, está bien, los graduados de secundaria no tienen ningún problema

Yakarta, Viva – Artis Aurelie moeremans Reltamente reveló una experiencia sorprendente sobre las ofertas para ingresar a la política. A través de cargas en su cuenta de Instagram, la esposa de Tyler Beginho afirmó haber sido ofrecido en fiesta Política con fantástico pago a instalaciones de educación instantánea.

Aurelie cuenta la historia, la primera oferta llegó en 2016. En ese momento, un artista senior se presentó a una de las figuras del partido. Inesperadamente, a Aurelie se le prometió inmediatamente un ingreso lucrativo. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Me presentó a su jefe, a la gente del partido, y me invitaron a unirme (la fiesta). E inmediatamente me dijeron que por el mes obtuve tanto, cientos de millones», dijo Aurelie en el video cargado, citado el domingo 31 de agosto de 2025.

Aunque ofreció un gran salario, Aurelie estaba realmente confundida. Sintió que no tenía la capacidad de ser político porque no entendía el mundo y no estaba interesado en estar involucrado. Sin embargo, la respuesta de la fiesta en realidad lo sorprendió aún más.

«Él dijo: ‘Está bien, ¿cómo es que está tranquilo, eres realmente fácil? Solo tienes que seguirte, luego solo hazlo lleno de gente si hay un evento. Si, por ejemplo, tienes que hablar con los residentes, entonces te diremos cómo tienes que decir.

Sintiendo solo una «muñeca política», Aurelie se negó. Pero el rechazo no hizo que la oferta se detuviera. Afirmó ser visitado muchas veces personas diferentes con persuasión similar. Uno de ellos incluso destacó la habilidad ocho de Aurelie cinco idiomas.

«Dije: ‘Entiendo, pero siempre he estado filmando, no tengo tiempo para ir a la universidad. Avergonzada si, por ejemplo, la gente lo sabe’. Y él dijo: ‘No cuántas personas no van a la universidad, sino que lograron tener éxito aquí'», dijo Aurelie.

No solo eso, otras ofrecen incluso aspectos tocados de la educación. Aurelie admitió que le habían prometido un camino rápido para continuar sus estudios hasta el nivel de S2, a pesar de que solo era un graduado de la escuela secundaria.

«Finalmente dijo: ‘En realidad, si quieres ir a la universidad, puedes organizarlo más tarde, simplemente irás directamente a S2. Más tarde, S1 será seguido por mi dirección, solo lo hará corto, luego te enfocarás en S2 para que sean geniales'», recuerda Aurelie.

Al escuchar la oferta, Aurelie fue aún más dudante.

«¿Te puede gustar eso, eh? Pienso en ello. Solo las conferencias no pueden seguir las reglas, especialmente otras. Entonces, por mi experiencia, está realmente claro que hay un gran problema en el sistema y sí, debe cambiarse», continuó.

Aurelie estaba agradecida de que sus instintos se negaran a ingresar a la política. Especialmente al ver los diversos problemas que ahora están sucediendo a los miembros del DPR, considera su decisión en cuanto al paso correcto.