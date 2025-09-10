No entiende, sigue siendo pequeño

Yakarta, Viva – Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) de la República de Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa Abra la voz después del video del niño viral en las redes sociales. Una de las palabras de su hijo que era viral estaba insinuando Sri Mulyani como agente de la CIA.

Purbaya respondió casualmente y confirmó que Yudo Sadewa No entiendo nada sobre sus palabras. Dijo que Yudo era un niño.

«Él no entiende aún pequeño y he prohibido, ya no jugar a Instagram. Por lo tanto, un niño, no entiende nada», dijo Purbaya a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Yakarta, miércoles 10 de septiembre de 2025.



Hijos del Ministro de Finanzas Purbaya, Yudo Sadewa

Purbaya también ha dado un mensaje a Yudo para no hacer otros videos. Para eso, el video viral también se ha retirado.

«Ya. No hay más, enDerribar Todos, en Instagram también «, concluyó.

Por otro lado, Purbaya dijo que estaba conmocionado después de entrar en las filas del gabinete rojo y blanco. Porque, antes de convertirse en ministro, Purbaya afirmó que su vida nunca fue destacada.

Sin embargo, después de convertirse en Ministro de Finanzas, Purbaya dijo que todos sus movimientos fueron destacados, incluidas las redes sociales para los miembros de la familia.

«Y tampoco somos inusuales.

El día después de que Purbaya Yudhi Sadewa fue inaugurado oficialmente por el presidente Prabowo Subianto como ministro de finanzas, el público se sorprendió inmediatamente por la controvertida subida de su hijo, Yudo Sadewa.

El Post aludió al ex Ministro de Finanzas Sri Mulyani en un sarcasmo, hasta que se convirtió en un foco en las redes sociales.

Inicialmente, Yudo escribió una oración simple en su cuenta personal: «Alhamdulillah, mi padre se convirtió en el ministro. «La frase se consideraba natural como una expresión de orgullo en la nueva posición de su padre.

Sin embargo, Yudo luego agregó una declaración mucho más nítida: «gracias a Dios, Mi padre deponer Agen CIA Americano quien se disfrazó de ser ministros. «

Esa oración desencadena la controversia. El público consideró que la declaración insinuaba a Sri Mulyani directamente, quien acababa de ser reemplazado por Purbaya como ministro de finanzas.

No pasó mucho tiempo, la carga era viral y se discutió ampliamente en varias plataformas de redes sociales.

Unas horas más tarde, la publicación de Yudo desapareció de su cuenta original. Aun así, la captura de pantalla ya se había extendido.

Esta controversia surgió solo un día después de que Purbaya Yudhi Sadewa expresó el juramento del Palacio del Estado el lunes 8 de septiembre de 2025. Antes de ser confiado como Ministro de Finanzas, Purbaya se desempeñó como Presidente de la Corporación de Seguros de Depósitos (LPS) y fue ampliamente conocido como economista con una visión firme de la estabilidad financiera nacional.



Purbaya Yudhi Sadewa (derecha) fue nombrado Ministro de Finanzas

El nombramiento de Purbaya que reemplaza a Sri Mulyani marcó un cambio importante en el gabinete Subianto Prabowo. La propia Sri Mulyani dejó un largo camino después de casi una década liderando el Ministerio de Finanzas, con varias políticas fiscales y de reforma que estaba ejecutando.

Sin embargo, en lugar de centrarse en el primer paso de Purbaya como Ministro de Finanzas, la atención pública se desvió a las acciones de sus hijos. Se considera que la publicación de Yudo empaña momentos importantes mientras invita a nuevas controversias en medio de las transiciones de liderazgo.