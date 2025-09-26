¡No enriquezca el conglomerado del propietario de la fábrica de pan!

Yakarta, Viva – Cabeza adjunta Agencia Nacional de Nutrición (BGN), Doloroso afirmado que BGN dejaría de usar los productos del fabricante en el menú Comer nutritivo gratis o Mbg. Incluyendo pan y leche envasada.

Según Nanik, el programa MBG además de satisfacer la nutrición de los niños, también tiene como objetivo proporcionar la economía del pueblo al involucrar a los centros de MIPYME locales para satisfacer las necesidades del menú MBG.

«He seguido el tiempo de Eid, por ejemplo, se presentan muchos productos del fabricante. Llevaremos a cabo las instrucciones del presidente de que esta cocina MBG es generar la economía local para no enriquecer conglomerado El propietario de la fábrica de pan «, dijo Nanik S Deyang durante una conferencia de prensa, el viernes 26 de septiembre de 2025.

«Así que no lo usaré, ya no toleraré los productos del fabricante. Usaremos productos locales, el pan hecho por las madres de los estudiantes que proporcionamos. Por lo tanto, el pan será hecho por la madre y el pan será comido por sus hijos», continuó.

En cuanto a los productos lácteos donde la cocina SPPG relacionada no hay granja lechera, Nanik enfatizó que el SPPG puede usar la leche empaquetada temporalmente en el componente MBG.

«A menos que haya leche donde en la cocina no hay granja de leche, por lo que nos vemos obligados a usar temporalmente la leche empaquetada, pero para otros productos no toleraremos», dijo «, dijo

Además, BGN también mejorará y mejorará el desarrollo indonesio que impulsa los recursos humanos (SPPI) involucrados en el programa MBG.

«Devolvemos sus horas de trabajo SPPI para permanecer despiertos hasta tarde y tenemos que dormir en el lugar, teniendo que esperar a la cocina desde la selección de materias primas hasta la distribución», dijo Nanik.

«Porque tengo que admitir que los primeros 4 meses 4 meses casi no hay problema. Porque los niños de SPPI que solían estar protegiendo la cocina, pero últimamente aparentemente han cambiado o han bajado su rendimiento, y solo llegaron 4 por la tarde viendo materias primas a las 8:00 pm