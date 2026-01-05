No en SPKLU, este vehículo eléctrico cobra directamente desde la autopista de peaje

Lafayette, VIVA – Tecnología vehículo eléctrico fue más allá con su presencia carretera de peaje que es capaz de cargar el vehículo automáticamente mientras conduce. Esta innovación fue probada con éxito en los Estados Unidos y se convirtió en la primera del mundo para cargar vehículos eléctricos grandes sin cables.

La prueba involucró un camión eléctrico de alta resistencia capaz de cargarse mientras viajaba a alta velocidad. El sistema fue desarrollado por un equipo de investigación de la Universidad Purdue con el apoyo de Cummins.

Las pruebas se realizaron en un tramo de carretera de aproximadamente 0,4 kilómetros que había sido instalado con tecnología especial. La carretera está en Indiana y está diseñada como una ruta especial para la carga inalámbrica.

En la prueba, el camión eléctrico logró recibir hasta 190 kilovatios de potencia mientras estaba en marcha. La velocidad del vehículo se registró en unos 105 kilómetros por hora, equivalente a la velocidad de crucero en una autopista de peaje.

Este logro supone un avance importante para el futuro de los vehículos eléctricos, especialmente en el sector del transporte pesado. Hasta ahora, los principales desafíos han sido la distancia de viaje limitada y el tiempo de carga.

Adaptado VIVA Automotriz En Electrek, el lunes 5 de enero de 2026, un profesor de ingeniería civil de la Universidad Purdue explicó que las preocupaciones sobre el kilometraje siguen siendo una barrera para la adopción de vehículos eléctricos. Además, el gran tamaño de la batería también encarece los costes del vehículo.

Con este sistema, los vehículos eléctricos ya no dependen completamente de baterías de gran capacidad. Los vehículos pueden cargarse gradualmente mientras circulan por determinadas carreteras.

La tecnología utilizada utiliza bobinas transmisoras eléctricas incrustadas en la superficie de la carretera. Luego, la energía se transfiere a una bobina receptora montada en la parte inferior del vehículo.

El proceso de carga se realiza sin contacto físico y sin cables. Este sistema está diseñado para seguir siendo seguro y eficiente incluso cuando se utiliza a altas velocidades.