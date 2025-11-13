¡No en la cara buscando ni lamiendo!

Jacarta – Cantante Mayangsari participó en la ceremonia de entrega del título de Héroe Nacional que se celebró en el Palacio de Estado el martes 11 de noviembre de 2025. El evento estuvo presidido directamente por el presidente Prabowo Subianto.

Su presencia fue el centro de atención porque su esposo, Bambang Trihatmodjo, fue el partido que representó a la familia para recibir el título de Héroe Nacional en nombre del Presidente. Suhartosu padre. Se sabe que Bambang es el tercer hijo del presidente Suharto y Siti Hartinah (Tien Soeharto). Desplázate para saber más, ¡vamos!

A través de cargas en su cuenta personal de Instagram, Mayangsari compartió varios retratos de unión con la familia extendida de Suharto en el evento. Se le vio asistir con Tommy Soeharto, Titiek Soeharto y Didit Hediprasetyo, hijo del presidente Prabowo.

La calidez representada en ese momento atrajo la atención de los internautas, especialmente considerando la posición de Mayangsari, que ahora es parte de la familia Cendana.

Respuesta a la polémica sobre el título de Suharto

En su declaración subida, Mayangsari también se refirió al debate público en torno a la concesión del título de Héroe Nacional al Presidente Suharto. Escribió un mensaje reflexivo que tocaba la imperfección humana.

«No hay marfil que no esté agrietado. Ningún ser humano es perfecto», escribió Mayangsari, citado el jueves 13 de noviembre de 2025.

También expresó su agradecimiento y orgullo por el premio.

«Es apropiado dárselo. Suwargi, Gran General, Presidente HM Suharto. Al fatihah», continuó Mayangsari.

Sin embargo, el cantante conocido por la canción Must be Tonight enfatizó que su carga no tenía ningún significado oculto.

«No en el contexto de buscar caras o lamer», escribió la madre de uno al final de su pie de foto.

Apoyo público y debate

Esta vez, la carga de Mayangsari recibió muchos comentarios positivos de los internautas. La mayoría estuvo de acuerdo con su opinión de que Suharto merecía el título de Héroe Nacional. Consideran a Suharto como el «padre del desarrollo» que trajo estabilidad económica y progreso a Indonesia durante su época.

Sin embargo, el debate todavía surge entre los partidos opuestos. Varios grupos creen que el historial del gobierno de Suharto no puede separarse de la práctica de la corrupción y las violaciones de los derechos humanos, que fueron las principales razones del colapso del régimen del Nuevo Orden el 21 de mayo de 1998.