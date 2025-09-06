No educo a los niños para que dañen los hogares de las personas.

VIVA – Foto de hace algún tiempo Philo Paz Armand Y Azizah salsha En un campo viral en las redes sociales. Aunque ambos se separaron mucho y junto con sus colegas. Pero el público especula que la relación entre los dos todavía está establecida.

Relacionado con este tema, la madre de Philo, Jennifer ipel habló. Dijo que la foto era una foto durante el torneo Padel.

«Mi hijo está bien. Entonces, lo que sea diferente, el evento es que hay una competencia para que cualquiera pueda», dijo citado de la intensa investigación YouTube, sábado 6 de septiembre de 2025.

Además, reveló Jennifer Ipel, en ese momento su hijo también le informó. Según él, era natural que su hijo estuviera presente allí.

«Entonces, las personas allí están relacionadas con su negocio. Pero mi hijo lo informó de inmediato.

Jennifer Ipel también solicitó que el público no exagere el problema de la foto. Porque tanto Azizah Salsha como Philo Paz ya tienen sus vidas.

«Sea lo que sea de la mujer, quiero hacerlo, no lo sé. Así que hasta ahora, no necesito ser digerido, no es necesario traer el nombre de mi hijo, no lo necesito. Es su hogar respectivo. Philo ya tiene su propio amante, eso es todo. Solo la amistad está bien, la competencia debe ser buena», dijo.

Mami Ipel, su saludo, también mencionó que esta noticia era solo un problema que fue retorcido por el público. También enfatizó que a su hijo ya no se preocupaba por Azizah Salsha.

«Ahora Philo no le importa, porque ya es, esto está frito en las personas. Philo ya tiene novio. Están bien, así que es divertido, esto se ríe, este está hecho o no», dijo.

La esposa del oficial de Ajun también confirmó que no educó a sus hijos para que fueran un destructor de su hogar. Por lo tanto, pidió que todas las partes no asociaran a su hijo a Azizah Salsha.

«No educo a mis hijos para que dañen los hogares de las personas. No puedo. Sea lo que sea, no. No es bueno», dijo.